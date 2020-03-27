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Макіяж 2020: модні тренди року від Даші Трегубової

27.03.2020

Який макіяж буде в моді у 2020 році? Тренди року вже відомі і на повну викристовуються візажистами. Ведуча 10 сезону вокального шоу «Х-фактор» Даша Трегубова показала тренди в макіяжі 2020 року на фото. Який же макіяж буде актуальний у 2020 році? Дізнайтеся в матеріалі!

Неон на очах 2020

неоновый макияж 2020

Візажисти продемонстрували безліч ідей неонового макіяжу очей: яскраві куточки-стрілки, круглі, без розтушовування, смокі-айс, кольорові вії, класичні стрілки уздовж лінії росту вій і «злітаючі» майже до брів стрілки-дуги – модно буде все: і графіка, і абстракція. Найактуальніші відтінки: помаранчевий, червоний, зелений, рожевий, жовтий і бірюза.

Яскраві губи 2020

макияж 2020

А точніше, червона помада. Головне правило при такому макіяжі губ – відсутність інших акцентів. Навіть на тлі нюдового макіяжу яскрава помада виглядає ефектно саме завдяки контрасту, але не забувайте, що шкіра в цьому випадку повинна бути максимально близькою до ідеалу.

Блискітки в макіяжі 2020

макияж 2020

Для сміливих і екстравагантних дівчат модним буде макіяж із блискітками. Цього разу візажисти не обмежилися легким акцентом на повіках або губах і використовували глітер максимально: на модних показах блищали і очі, і губи моделей. Причому однаково сильно.

Незвичайні стрілки 2020

стрелки 2020

стрелки 2020

Набридли класичні чорні стрілки? Спробуйте нові варіанти! Дві стрілки краще, ніж одна, а також трикутник – прекрасна альтернатива звичній безперервній лінії, та й традиційна чорна підводка може мати незвичайне рішення.

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Вії 2020

макияж 2020

макияж 2020

Зробити акцент на очі можна за допомогою вій – на останніх показах візажисти активно використовували для цієї мети туш. Крім густо нафарбованих вій, можна використовувати кольорову або білу туш. Або і ту, і іншу одночасно – для нижніх і верхніх вій, щоб вийшло максимально незвично.

Smoky Eyes в натуральних тонах 2020

макияж 2020

У 2020 році народиться ще один модний макіяж очей – всім відомий смокі-айс, але виконаний в натуральних відтінках. Помада і рум’яна в цій же коричневій палітрі допоможуть створити елегантний і ніжний монохромний образ. Як це виглядає – показала Даша Трегубова.

Вологі губи 2020

макияж 2020

макияж 2020

Ефект вологих губ нині в тренді. Легкі, абсолютно не липкі, нюдові засоби для губ виглядають максимально натурально, забезпечуючи ніжній шкірі губ таке необхідне їй живлення і догляд. Візьміть на замітку!

Сміливо експериментуйте з макіяжем у 2020 році. Доповнюйте свої образи головними тенденціями і тоді ви будете виглядати стильно!

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