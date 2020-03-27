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Місячний календар вдалих днів на 2020 рік від Ярослави Федорової

27.03.2020

Місячний календар вдалих днів на 2020 рік допоможе в реалізації нових починань або великих проєктів. Загальне правило, яке працює для будь-яких важливих справ, – починайте тільки в період зростаючого Місяця, тоді перспектив для розвитку буде більше. Фіналістка «Битви екстрасенсів»-5 і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова склала місячний календар вдалих днів на 2020 рік для полегшення планування важливих подій.

лунный календарь 2020

Місячний календар вдалих днів 2020

Січень: 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31.

Лютий: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15.

Березень: 11, 22, 29, 30, 31.

Квітень: 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Травень: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12.

Червень. З 05 по 21 червня – коридор затемнень. Якщо важливі події або проєкти не вдасться перенести, то на крайній випадок можна використовувати такі дати: 01, 08, 11, 12, 26. Практично весь місяць – це період ретроградної Венери, тому ніяких важливих рішень, пов’язаних з особистим життям і любовною сферою, краще не приймати.

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Липень: 01, 02, 11, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Серпень: 02, 05, 06, 26, 28, 29, 31.

Вересень: 01, 03, 04, 07, 08, 09.

Жовтень. На жаль, протягом усього місяця ми будемо під впливом ретроградного руху Марса і Меркурія, тому намагайтеся не приймати важливих рішень, не укладати серйозних угод тощо.

Листопад: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.

Грудень: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Період з 27 листопада по 16 грудня – коридор затемнень, тому намагайтеся проводити цей час максимально спокійно, не приймаючи ніяких остаточних рішень.

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