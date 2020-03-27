Кого воскресить Оксана Байрак: Топ-5 цікавих фактів про продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі»

Уже 30 березня о 20:00 на телеканалі СТБ ми побачимо довгоочікуване продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі»! Готуйтеся, адже королева мелодрам Оксана Байрак приготувала для нас справжні емоційні «американські гірки». А поки ми затамували подих в очікуванні прем’єри, пропонуємо дізнатися топ-5 цікавих фактів про продовження «Ніщо не трапляється двічі».

Багатосерійний фільм «Ніщо не трапляється двічі» не може залишити байдужим. Уже з понеділка, 30 березня, ми нарешті побачимо нові 8 серій продовження кіношедевру від Оксани Байрак. Від трьох крапок, поставлених після перших 16 епізодів, у кожного з нас залишилося ще так багато запитань… Що буде з улюбленими героями? Чи матиме ця сага про кохання щасливий фінал? Відповіді на всі ці запитання знає поки лише режисері. Але невдовзі вони стануть відомі і нам.

Топ-5 цікавих фактів про продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі»

Ми не впізнаємо колишніх героїв

В інтерв’ю для сайту STB.UA актори зізнаються, що характер і поведінка героїв зміняться, а когось ми взагалі побачимо з нового боку. Так, наприклад, народження дочки зробило Вадима Огнєва більш м’яким. Після відчайдушних спроб знайти свою дитину в очах Маші читається постійний біль. А Гліб і Ксюша – подорослішали і створили вже свою сім’ю.

«Це ніби інша історія. Ми дивимося не просто на продовження чогось минулого, а на нову історію. Ми дивимося на тих самих людей, але з іншого ракурсу, – і це вражає!», – розповів в інтерв’ю Григорій Бакланов, якого ми побачимо в ролі Гліба.

Кого воскресить Оксана Байрак?

Відомо, що у зйомках продовження «Ніщо не трапляється двічі» взяв участь Петро Риков, персонаж якого – Юра Потєхін – загинув. Невже Оксана Байрак все ж вирішила воскресити героя? Як повернення Потєхіна може вплинути на сюжетну лінію? Відповіді на ці запитання дізнаємося вже з понеділка в ефірі телеканалу СТБ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нові романтичні лінії

«Ніщо не трапляється двічі» – це насамперед сага про кохання. Вже добре знайомі герої у нових романтичних лініях нарешті зможуть зустріти свою долю і пізнати світле почуття кохання. Але хто ці герої, звісно ж, залишається інтригою. Сподіваємося, що ув’язнена Раїса, яку зіграла Надія Мейхер, все ж вийде на свободу і знайде жіноче щастя. Але чи справдиться наше припущення? Одна Оксана Байрак знає!

Любовний трикутник

У продовженні багатосерійного фільму з’явиться нова героїня – вчителька танців Філомена, яку зіграла Анастасія Скібунович.

«Мій персонаж – острів’янка, чилійка, танцівниця, вчителька Каті, і їй подобається Огнєв. У неї своя драматична доля. За сценарієм я буду танцювати для одного чоловіка. Для Огнєва чи ні – побачите», – розповідає в інтерв’ю про свою героїню Анастасія.

За сюжетом танцівниця Філомена нічого не знає про колишнє життя Вадима Огнєва. Але після появи Маші в цьому любовному трикутнику розіграється неабияке загострення пристрастей.

Замість «трьох крапок» буде «крапка»

У заключних 8 серіях глядача на захопить інтрига неймовірних чуттєвих подій, підтримана чудовою грою акторів і естетикою візуального ряду. Оксана Байрак запевняє, що третю частину знімати не планує. Тому все таємне має стати явним, а замість «трьох крапок» буде поставлена ​​«крапка». Але чи матиме ця неймовірна історія щасливий кінець – скоро про все дізнаємося.

Не пропустіть довгоочікуване продовження «Ніщо не трапляється двічі» вже 30 березня о 20:00 на телеканалі СТБ!

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