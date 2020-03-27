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Гороскоп на 28 березня 2020 року

27.03.2020

Гороскоп на 28 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто може отримати несподівані фінансові надходження, а кому варто бути більш добрішими? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоп 2020

Овен

Швидше за все вам мають бути несподівані фінансові витрати. Однак не поспішайте хвилюватися: цілком ймовірно, що все повернеться до вас сторицею.

Телець

Ви трохи піддаєтеся паніці. Не варто так переживати. Зберігайте спокій і карантин. Все буде добре. Прорвемося!

Близнюки

Вам варто планувати свої майбутні покупки. І хоча невелика фінансова подушка у вас все ж є, від необдуманих покупок краще відмовитися.

Рак

Звертаємо увагу те, що світ змінюється. Ви занадто безтурботні і абсолютно не слухали поради знайомих.

Лев

Раптові хороші звістки піднімуть вам настрій на довгий час. У вас багато планів і карантин не може перешкодити їх втіленню. Вперед.

Діва

День, який конче потрібне присвятити своєму здоров’ю. Знайдіть вітаміни, займіться спортом або гімнастикою.

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Терези

Вимушені канікули можна повернути собі на користь. Почніть готувати і організуйте доставку їжі тим, хто не може вийти за продуктами.

Скорпіон

Ви так і бризкаєте своєю отрутою. А все тому, що вашим планам не судилося збутися. Однак не впадайте в паніку, а вигадайте новий план. Тільки добрий і позитивний.

Стрілець

Присвятіть всю свою увагу дітям або домашнім тваринам. Прийшов час подумати про когось, окрім себе.

Козеріг

Ви ‒ душа компанії. У вас з’явилося багато корисних ідей, які ви поспішаєте втілити в реальність. Зірки радять не поспішати, а попросити допомоги у близьких.

Водолій

Ваші плани можуть зазнати фіаско. Якщо так станеться, не турбуйтеся. Хто знає, може, це й на краще. Ранок вечора мудріший. Не приймайте поспішних рішень.

Риби

У вас може різко змінюватися настрій. Намагайтеся впоратися зі своїми емоціями. Вам потрібно швидко адаптуватися до нових умов життя.

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