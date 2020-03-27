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Дмитро Пчела про серіал «У кожного свій обман», дитинство та хуліганську юність

27.03.2020

35-річний Дмитро Пчела — відомий актор, який запам’ятався глядачам за ролями рафінованих бізнесменів та інтелігентних негідників. У серіалі «У кожного свій обман» (виробництва IVORYfilms), показ якого СТБ розпочинає 6 квітня, Пчела теж постане в образі глави бізнесу, готового навіть поступитися інтересами сім’ї заради своєї справи. Про роль у серіалі, дитинство в селі та хуліганську юність Дмитро розповів у відвертому інтерв’ю.

Серіал називається «У кожного свій обман». Як ви вважаєте, ваш герой тут позитивний чи негативний?

Коли ми починали працювати з Анатолієм Миколайовичем Матешком, я бачив, що йому потрібен певний антагоніст у фільмі, такий негативний персонаж. Але своєю роботою, ставленням і грою я переконав його, що Олексій –  людина абсолютно неоднозначна. І до кінця проєкту режисер сказав: «Дімочко, та ти ж, напевно, найдраматичніший персонаж у цій історії». Мій герой надзвичайно складний.

Які взаємини у вас склалися з партнерами? Ви ж не вперше знімаєтеся з Ольгою Павловець?

Так, з Олею ми знімалися в моєму найпершому проєкті — «Катина любов». Але там мій персонаж був украй негативним, жорстким, емоційним. Та, хоч як дивно, глядачі любили його. Може, тому, що він робив усе заради любові, а жінки заради любові можуть пробачити дуже багато. Атмосфера на майданчику цього серіалу (“У кожного свій обман”. —  Прим. ред.) склалася чудова. І незважаючи на втому (у мене було дуже багато проєктів цієї зими), я зловив себе на думці, що сюди приходжу із задоволенням. Прекрасний акторський ансамбль: Віталик Салій — чудовий актор, потужний, самобутній, Настя Чепелюк — абсолютно на місці в своїй ролі. Ми до кінця дотискали кожну сцену, були щирі й чесні.

А за кадром ці дружні стосунки тривають?

На жаль, з нашою величезною зайнятістю це майже неможливо. Але ми можемо зустрітися в якомусь із проєктів. За сильної завантаженості весь вільний час намагаюся присвячувати своїй родині. Зараз у мене почуття провини перед моїми близькими, бо я був дуже зайнятий роботою і мало часу проводив з родиною. І коли недавно вкотре їхав на зйомки, моя маленька донька, п’ятирічна Соня, стала в дверях і сказала: «Тату, я тебе нікуди не пущу». Коли ти їдеш і тебе тижнями немає, для дитини це дуже важко.

Ваша дружина, Катя Рябова, – теж акторка, і ви навіть знімалися в кількох проєктах разом. Наскільки вам було важко чи, навпаки, легко працювати разом?

Для мене це дуже складно, ми вже довго разом, познайомилися десять років тому. Але це водночас і цікаво. Катя — людина непроста емоційно, вона може переживати і вибухати внутрішньо, коли в неї щось не виходить. А ось їй подобається працювати зі мною, бо вона знає, що я ніколи не залишу її, завжди щось підкажу, пораджу, вона мені довіряє в цьому сенсі. Але в нас поки не такий великий досвід спільних робіт. І в проєкті «Міраж» нам працювалося легше, тому що ми були в якомусь конфлікті в фільмі. А ось в іншому серіалі, який знімала Ірина Громозда, ми грали пару, яка тільки-но познайомилася. І нам потрібно було грати першу закоханість, дивитися одне на одного з майже юнацькою наївністю. А у нас-то за плечима десять років спільного життя, ми вже знаємо одне одного від і до, бачимо одне одного щодня. І це так важко виявилося —  все пережити наново, почати все спочатку. Але це професія, це був цікавий досвід.

Ви якось зізналися, що полюбляєте куховарити, а Катя не дуже…

Катя не вміє куховарити. А я дуже люблю, і схоже, це мені добре вдається. Люблю готувати борщ і отримую величезне задоволення, коли Катя і Соня його їдять. І з цього я теж черпаю енергію. Мені взагалі подобається створювати щось своїми руками. Мало хто знає, що я дуже люблю порпатися в саду, вирощую помідори та огірки.

Ваше ж дитинство минуло в селі?

Так, я селянин, і це неможливо з мене витруїти. Кілька років тому я грав сільського шофера, а мій дід теж був шофером у селі. І тоді казали: «Ну, як же Пчела –  і шофер? У нього така зовнішність, йому грати керівників, бізнесменів, в антуражі багатих будинків і таке інше». А я з 13 років орав, косив і виконував усю найважчу роботу в селі. Корову доїв, і це, до речі, було найлегше, що доводилося мені робити. Заготовляв сіно, садив, копав, пиляв дрова, рубав, чого тільки не робив! І я вважаю, що в мене було найщасливіше дитинство. Саме село мене сформувало і прищепило працьовитість з ранніх літ. Хоча я буваю дуже занудним. У мене, як і в мого діда, є спільні якості в характері: він не міг стерпіти, коли хтось не працює, в селі ж усі працюють. І в мене так: мені подобається, коли всі працюють, щоб кожен був при ділі. У мені багато всього намішано. Я сільський, а юність моя минула в Талліні, де я був хуліганом, пацанвою. А потім опинився в Москві у школі-студії МХАТ, яка стала мене полірувати, ми вивчали шедеври світового живопису, літератури, театру. І тут уже стала формуватися нова особистість.

Ваша кар’єра склалася легко чи були певні труднощі?

Спочатку ми жили в тепличних умовах — школа-студія МХАТ, гуртожиток на Тверській-Ямській, стипендія. Важко стало потім, як ми відучилися чотири роки і я поїхав, щоб відпрацювати свій контракт. І вже коли повернувся, зіткнувся з усією жорстокістю мегаполісу. Не приймало місто, не приймала професія, не міг пробитися, навіть опускалися руки, я став займатися іншим видом діяльності — театральною педагогікою. І потім раптом — щасливий випадок, роль у серіалі «Катина любов». І після цього пішло. А так довелося пробиватися з самого низу. Жив у дерев’яних будинках, що підлягають знесенню, винаймав кімнати з мишами, поруч з алкоголіками, бандитами, в сорока хвилинах від міста. Але потрібно було пройти цей шлях, щоб сформувати свою особистість, розуміння себе. Актор — це більше енергетика. Як казав Олег Павлович Табаков: «Найважливіше — енергоємність». Усього решта можна навчити.

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