Що послухати на карантині: плейлист Холостяка 10 сезону Макса Михайлюка
Головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-10 Макс Михайлюк не уявляє свого життя без музики. Своїми перевагами він регулярно ділиться з підписниками у соціальних мережах. Пропонуємо доповнити ваш плейлист улюбленими треками Холостяка і заодно перевірити, наскільки схожі ваші смаки.
В основному, Макс віддає перевагу жанру хіп-хоп. Серед улюблених виконавців Холостяка: Future, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib, The Weeknd. Макс зізнається, що на концертах останнього виконавця він був двічі і не збирається на цьому зупинятися!
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А на повторі у Холостяка зараз такі треки:
Lil Gotit, Foolio – Fashion nova men.
Travis Scott – Highest in the room.
Tiga, Zyntherius – Sunglasses at night.
Future, Drake – Life is good.
The Game, 2 Chainz, Rick Ross – Ali Bomaye.
Yo Gotti, Rick Ross – Dopechella.
Lil Yachty, Lil Keed, Zaytoven – Hightop Shoes.
The Weeknd – After Hours.
Rae Sremmurd, The Weeknd – Bedtime Stories.
Future – F&N.
Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 щоп’ятниці о 19:00 на СТБ і приділяйте більше часу своїм близьким! #залишайсявдома!