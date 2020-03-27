Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Що послухати на карантині: плейлист Холостяка 10 сезону Макса Михайлюка

27.03.2020

Головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-10 Макс Михайлюк не уявляє свого життя без музики. Своїми перевагами він регулярно ділиться з підписниками у соціальних мережах. Пропонуємо доповнити ваш плейлист улюбленими треками Холостяка і заодно перевірити, наскільки схожі ваші смаки.

макс михайлюк

В основному, Макс віддає перевагу жанру хіп-хоп. Серед улюблених виконавців Холостяка: Future, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib, The Weeknd. Макс зізнається, що на концертах останнього виконавця він був двічі і не збирається на цьому зупинятися!

Більше на тему: Максим Чмерковський проводить онлайн-уроки з танців під час карантину

А на повторі у Холостяка зараз такі треки:

Lil Gotit, Foolio – Fashion nova men.

Travis Scott – Highest in the room.

Tiga, Zyntherius – Sunglasses at night.

Future, Drake – Life is good.

The Game, 2 Chainz, Rick Ross – Ali Bomaye.

Yo Gotti, Rick Ross – Dopechella.

Lil Yachty, Lil Keed, Zaytoven – Hightop Shoes.

The Weeknd – After Hours.

Rae Sremmurd, The Weeknd – Bedtime Stories.

Future – F&N.

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 щоп’ятниці о 19:00 на СТБ і приділяйте більше часу своїм близьким! #залишайсявдома!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить