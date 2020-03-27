Головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-10 Макс Михайлюк не уявляє свого життя без музики. Своїми перевагами він регулярно ділиться з підписниками у соціальних мережах. Пропонуємо доповнити ваш плейлист улюбленими треками Холостяка і заодно перевірити, наскільки схожі ваші смаки.

В основному, Макс віддає перевагу жанру хіп-хоп. Серед улюблених виконавців Холостяка: Future, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib, The Weeknd. Макс зізнається, що на концертах останнього виконавця він був двічі і не збирається на цьому зупинятися!

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А на повторі у Холостяка зараз такі треки:

Lil Gotit, Foolio – Fashion nova men.

Travis Scott – Highest in the room.

Tiga, Zyntherius – Sunglasses at night.

Future, Drake – Life is good.

The Game, 2 Chainz, Rick Ross – Ali Bomaye.

Yo Gotti, Rick Ross – Dopechella.

Lil Yachty, Lil Keed, Zaytoven – Hightop Shoes.

The Weeknd – After Hours.

Rae Sremmurd, The Weeknd – Bedtime Stories.

Future – F&N.

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 щоп’ятниці о 19:00 на СТБ і приділяйте більше часу своїм близьким! #залишайсявдома!

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