Чим розважити дитину на карантині, розповіла Зоряна Скалецька у спецрубриці «Вікна-новини»
З оголошенням карантину та його продовженням у багатьох батьків постало питання стосовно дітей. Чим зайняти замкнуту в чотирьох стінах малечу ще на місяц? Ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у спецрубриці програми «Вікна-новини» поділилася найбільш дієвими порадами.
В умовах пандемії коронавірусу найважливішим залишається вміння налагоджувати своє повсякденне життя і комунікувати з близькими. Та як знаходити спільну мову і домовлятися з дитиною, яка ще місяць має провести в самоізоляції? Наразі закриті школи та дитячі садочки, гуляти на майданчиках — заборонено, а весь вільний час необхідно проводити вдома. Що робити?
«По-перше, бути спокійними і говорити! Між іншим і про потребу таких обмежень. Та не забувайте шукати позитив у всьому, навіть і у карантині. По-друге, спільно плануйте день. Це додає спокою та розуміння, що карантин — не канікули. Навіть за таких умов дітям важливо дотримуватися такого ж графіку, як і раніше. Прокидатися у той самий час, чистити зуби, переодягатися, снідати, зачісуватися. По-третє, не забувайте залучати дітей до хатньої роботи та готування їжі. Не бійтеся доручити їм збивання яєць, навіть якщо вони заляпають усю кухню», — радить ексміністерка.
Важливо скласти і меню на щодень. Дозвольте дітям вписати їхні улюблені страви та смаколики, які ви зможете готувати разом. А якщо дитина старша, то запропонуйте їй покуховарити самостійно. Адже якщо ви картаєте себе за те, що малеча часто дивиться телевізор, потрібно грамотно знаходити альтернативні заняття. Ба більше, проведення часу з телефоном у руках необхідно звести до мінімуму. І ось чому.
«Загалом нині гостро постає проблема гіподинамії — малорухливого способу життя. Діти полюбляють сидіти з гаджетами в руках. А це постійна напруга рук та шиї. З часом у них з’являється головний біль, а також біль плечового поясу», — розповідає психологиня Катерина Гольцберг.
Зоряна Скалецька зауважує: «Не будьте аніматорами для дітей. Дайте їм понудьгувати, і тоді ви самі здивуєтеся їхнім ідеям щодо того, чим зайнятися. Нудьга — це простір для фантазії».
Більше на тему: Як витримати домашній карантин: поради Зоряни Скалецької
Якщо ж ви працюєте вдома, варто пояснити, що вам потрібно виконувати роботу, а в цей час увагу дорослих відвертати не можна! Якщо є можливість, точно повідомляйте, скільки часу вам необхідно для виконання своїх обов’язків. А от у вільний час усю увагу приділяйте рідним! Зоряна Скалецька поділилася топідеями, чим розважити дитину на час карантину:
- Грайте у настільни ігри.
- Складайте пазли. Повірте, вам самим це сподобається.
- Читайте. Дозвольте дітям самостійно обирати книгу.
- Вивчайте іноземні мови. Щодня можна засвоювати по кілька іноземних слів.
- Займайтеся спортом, виконуйте руханку.
«Не менш важливим є налагодження алгоритму дій між самими дорослими. Домовляйтеся про те, що за таких умов немає чіткого розподілу на чоловічу та жіночу хатню роботу. Чоловіки так само можуть куховарити, мити посуд і прибирати. Розподіліть час догляду за дітьми. Якщо у сім’ї двоє дорослих — хтось один із дитиною, а інший — працює. Регулярно провітрюйте оселю. Якщо дитина перебуває в задусі, вона втомлюється, а це може спричинити істерики. Не забувайте і про себе. Знаходьте час побути на самоті, наприклад, прийняти ванну, почитати книжку, подивитися фільм. І обов’язково висипайтеся, мийте руки, зберігайте спокій та будьте здорові», — додала Зоряна Скалецька.
Дивіться спецрубрику з понеділка до п’ятниці о 17:30 та о 22:00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ!