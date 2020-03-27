З оголошенням карантину та його продовженням у багатьох батьків постало питання стосовно дітей. Чим зайняти замкнуту в чотирьох стінах малечу ще на місяц? Ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у спецрубриці програми «Вікна-новини» поділилася найбільш дієвими порадами.

В умовах пандемії коронавірусу найважливішим залишається вміння налагоджувати своє повсякденне життя і комунікувати з близькими. Та як знаходити спільну мову і домовлятися з дитиною, яка ще місяць має провести в самоізоляції? Наразі закриті школи та дитячі садочки, гуляти на майданчиках — заборонено, а весь вільний час необхідно проводити вдома. Що робити?

«По-перше, бути спокійними і говорити! Між іншим і про потребу таких обмежень. Та не забувайте шукати позитив у всьому, навіть і у карантині. По-друге, спільно плануйте день. Це додає спокою та розуміння, що карантин — не канікули. Навіть за таких умов дітям важливо дотримуватися такого ж графіку, як і раніше. Прокидатися у той самий час, чистити зуби, переодягатися, снідати, зачісуватися. По-третє, не забувайте залучати дітей до хатньої роботи та готування їжі. Не бійтеся доручити їм збивання яєць, навіть якщо вони заляпають усю кухню», — радить ексміністерка.

Важливо скласти і меню на щодень. Дозвольте дітям вписати їхні улюблені страви та смаколики, які ви зможете готувати разом. А якщо дитина старша, то запропонуйте їй покуховарити самостійно. Адже якщо ви картаєте себе за те, що малеча часто дивиться телевізор, потрібно грамотно знаходити альтернативні заняття. Ба більше, проведення часу з телефоном у руках необхідно звести до мінімуму. І ось чому.

«Загалом нині гостро постає проблема гіподинамії — малорухливого способу життя. Діти полюбляють сидіти з гаджетами в руках. А це постійна напруга рук та шиї. З часом у них з’являється головний біль, а також біль плечового поясу», — розповідає психологиня Катерина Гольцберг.

Зоряна Скалецька зауважує: «Не будьте аніматорами для дітей. Дайте їм понудьгувати, і тоді ви самі здивуєтеся їхнім ідеям щодо того, чим зайнятися. Нудьга — це простір для фантазії».

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Якщо ж ви працюєте вдома, варто пояснити, що вам потрібно виконувати роботу, а в цей час увагу дорослих відвертати не можна! Якщо є можливість, точно повідомляйте, скільки часу вам необхідно для виконання своїх обов’язків. А от у вільний час усю увагу приділяйте рідним! Зоряна Скалецька поділилася топідеями, чим розважити дитину на час карантину:

Грайте у настільни ігри.

Складайте пазли. Повірте, вам самим це сподобається.

Читайте. Дозвольте дітям самостійно обирати книгу.

Вивчайте іноземні мови. Щодня можна засвоювати по кілька іноземних слів.

Займайтеся спортом, виконуйте руханку.

«Не менш важливим є налагодження алгоритму дій між самими дорослими. Домовляйтеся про те, що за таких умов немає чіткого розподілу на чоловічу та жіночу хатню роботу. Чоловіки так само можуть куховарити, мити посуд і прибирати. Розподіліть час догляду за дітьми. Якщо у сім’ї двоє дорослих — хтось один із дитиною, а інший — працює. Регулярно провітрюйте оселю. Якщо дитина перебуває в задусі, вона втомлюється, а це може спричинити істерики. Не забувайте і про себе. Знаходьте час побути на самоті, наприклад, прийняти ванну, почитати книжку, подивитися фільм. І обов’язково висипайтеся, мийте руки, зберігайте спокій та будьте здорові», — додала Зоряна Скалецька.



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