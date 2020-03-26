Зоряна Скалецька про досвід різних країн у боротьбі з COVID-19

Кожна країна шукає свій шлях боротьби з коронавірусом. Про різні стратегії протидії вірусу в своїй постійній рубриці у програмі «Вікна-новини» на СТБ розповіла ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«Ми поговоримо про досвід різних країн у боротьбі з COVID-19. Про обнадійливі успіхи Китаю і про сумний досвід Італії. Першим нова епідемія вразила Китай. Коли кількість інфікованих досягла тисячі, влада закрила на карантин 13 міст. А потім взагалі вжила безпрецедентних дій. Суворі обмеження і серйозні покарання за порушення карантину. Аж до смертної кари — за приховування симптомів і поширення інфекції. Такі заходи, які потрясли демократичний світ, подіяли», — повідомила Зоряна Скалецька.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреесус зазначив: «Ми вражені китайським досвідом. Спалах епідемії там пішов на спад. У цій країні вірус вже відступає. І це сталося завдяки уряду Китаю і китайському народу. Щоб взяти цей вірус під контроль, кожна країна повинна діяти так, як вони».

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У Південній Кореї, у якої були всі шанси стати другою за кількістю уражених після Китаю країн, обрали інший підхід: карантин не суворий. Замість цього було задіяно максимум зусиль, щоб відстежити всі можливі контакти з першими інфікованими. Всіх, хто хоч якось перетинався з хворими, перевіряли масово. І така тактика теж виявилася дієвою.

Генеральний директор ВООЗ впевнений, що для успішної боротьби з епідемією вкрай необхідне агресивне тестування кожного, хто під найменшою підозрою. Необхідно ізолювати інфікованих і зламати ланцюг зараження. Тому глава ВООЗ закликає уряди країн тестувати, тестувати і ще раз тестувати.

У той же час міністр охорони здоров’я Фінляндії назвав масову перевірку незаощадним використанням ресурсів. Не тільки тест-систем, але й лабораторій і медичних працівників. Наприклад, навіть у США, де хворі є вже у кожному штаті, менше ніж сотня лабораторій. Для такої країни це вкрай мало.

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А ось у Великобританії до недавнього часу не приймали рішучих заходів. Вважали, що звертатися до лікаря варто тільки в разі проблем із диханням і значних скарг на здоров’я. Навіть у випадках захворювання на коронавірус із легкими симптомами радили просто залишатися вдома. Цей підхід країна вже змінила.

Вражаюче змінили ставлення до карантинних заходів італійці. Минулого тижня за кількістю померлих від нового коронавірусу Італія випередила і на даний момент залишила далеко позаду Китай. Адже на першому етапі поширення італійський уряд не зміг чітко позначити всі загрози і переконати власних громадян у необхідності суворого дотримання правил ізоляції. Італійці продовжували цілуватися при зустрічі, їсти в ресторанах і збиратися великими компаніями.

«Я хочу звернутися до тих, хто в ці дні влаштовує вечірки. Ми будемо відправляти до вас карабінерів. Карабінерів з вогнеметами. Які до біса вечірки?! Забудьте про них на 3, 4, 5 місяців», — сказав губернатор провінції Кампанія Вінченцо Де Лука.

Після сумної науки пандемії в Італії, змінили стратегію і в Німеччині. Ще на початку березня влада прогнозувала, що на COVID-19 все одно перехворіє 70% громадян. І не вживали серйозних карантинних заходів. Однак, коли смертність в Італії побила всі попередні коронавірусні антирекорди, змінилася федеральна політика і в самій Німеччині. Все закрили. Всі, хто може, повинен сидіти вдома. Збиратися більше ніж удвох — заборонено. А у своєму вже історичному зверненні канцлер Ангела Меркель порівняла нинішній виклик із Другою світовою війною.

«Я абсолютно впевнена, що ми подолаємо цю кризу. Втім — як багато буде жертв? Скільки близьких ми втратимо? Відповідь на це запитання в значній мірі у наших руках. Нам потрібна рішучість, щоб прийняти обмеження і підтримувати один одного. Ситуація дійсно серйозна. Її фінал буде залежати у тому числі і від того, наскільки дисципліновано кожен буде дотримуватися правил», — запевняє федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Сама ж канцлер протягом двох тижнів буде працювати вдома. Виявилося, що вона контактувала із хворим на коронавірус, тому повинна піти на карантин. Будьте, як пані Меркель: дотримуйтеся правил і бережіть один одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові!

А вже сьогодні Зоряна Скалецька розповість про правила поведінки дітей і батьків в умовах домашньої ізоляції. Дивіться спецрубрику з понеділка по п’ятницю о 17:30 та о 22:00 в програмі «Вікна-новини» на СТБ!