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Тісто для пасок: рецепти покроково

26.03.2020

Гарне тісто  – гарантія вдалих великодніх пасок. Виберіть один із трьох рецептів тіста на Великдень, які ми підібрали для вас.

ТІСТО НА ПАСКУ №1

Інгредієнти:

  • Дріжджі сухі — пачка (30 г)
  • Тепле молоко — 500 мл
  • Борошно
  • Вершкове масло топлене — 200 г
  • Яйця (жовтки) — 10 шт.
  • Сода — дрібка
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Вершки — 150 г
  • Цукрова пудра — 1 скл.
  • Родзинки — жменя
  • Цукати — жменя
  • Сухофрукти — жменя

Приготування:

Готуємо опару.

  1. Дріжджі розвести невеликою кількістю теплого молока. З’єднуємо тепле молоко, підігріті вершки і трохи просіяного борошна. Консистенція тіста має вийти, як на оладки. Ретельно перемішуємо і додаємо розведені дріжджі.
  2. Ще раз перемішуємо і залишаємо в теплому місці для бродіння. Коли опара збільшиться удвічі, замішуємо тісто.

Готуємо тісто.

  1. Жовтки розтираємо з цукровою пудрою і додаємо опару, що піднялася. Обережно додаємо топлене масло, соду, сіль, борошно, а також родзинки, цукати, сухофрукти і замішуємо тісто. Даємо йому знову піднятися, добре вимішуємо і викладаємо у форму.
  2. Ставимо паску в розігріту до 170 °С духовку. Випікаємо до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною паличкою або на вагу — готовий виріб буде значно легше за сирий.

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ТІСТО НА ПАСКУ №2

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Інгредіенти:

  • Дріжджі пресовані – 25 г
  • Молоко топлене – 400 г
  • Масло вершкове – 150 г
  • Цукор – 200 г
  • Морква терта – 0,5 скл.
  • Яйця – 2 шт.
  • Апельсини – 2 шт.
  • Ванільний цукор – 15 г
  • Борошно за смаком
  • Цукати за смаком
  • Родзинки за смаком
  • Сіль за смаком
  • Яєчний білок (для глазурі) – 1 шт.
  • Цукрова пудра (для глазурі) – 3 ст. л.

Приготування: 

  1. Змішуємо дріжджі і тепле молоко (200 мл). Примітка: температура молока має бути близько 30 °С
  2. Додаємо цукор (1 ст. л.), всипаємо борошно (3 ст. л.), добре перемішуємо і залишаємо опару в теплому місці, щоб дріжджі «прокинулися».
  3. Коли опара підніметься і покриється пухирцями, вона готова. Замішуємо тісто.
  4. Знімаємо цедру з апельсина. Примітка: потрібно зрізати тільки верхній, помаранчевий, шар. Білий — гіркий.
  5. Збиваємо до білого кольору яйця з цукром.
  6. Відливаємо трохи теплого молока, розводимо в ньому сіль.
  7. Молоко, що залишилося, виливаємо в тісто, всипаємо порцію борошна і перемішуємо.
  8. Вливаємо молоко з сіллю, всипаємо ще порцію борошна.
  9. Додаємо яйця з цукром і продовжуємо всипати борошно.
  10. Кладемо терту моркву і апельсинову цедру.
  11. Вливаємо розтоплене вершкове масло. Примітка: масло має бути теплим, а не гарячим.
  12. Викладаємо тісто на робочу поверхню і, потроху підсипаючи борошно, вимішуємо до моменту, коли тісто почне відставати від рук. Порада: не підсипайте багато борошна, тісто має бути дуже м’яким і еластичним.
  13. Викладаємо тісто в каструлю, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на годину, щоб воно піднялося.
  14. Коли тісто збільшиться в об’ємі удвічі, продовжуємо з ним працювати.
  15. Вмішуємо в тісто родзинки. Порада: родзинки попередньо потрібно запарити в окропі, щоб вони пом’якшали.
  16. Ділимо тісто на три частини і викладаємо у змазані олією формочки для пасок.
  17. Залишаємо тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в об’ємі удвічі.
  18. Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить з паски сухою, паска готова.
  19. Для прикрашання паски білки збиваємо з цукровою пудрою в круту піну — вона має тримати форму і не розтікатися.
  20. Готові паски остуджуємо, прикрашаємо білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

Більше на тему: Паски – рецепти з відео

ТІСТО НА ПАСКУ №3

Інгредієнти: 

  • Борошно – 1 кг
  • Масло вершкове – 200 г
  • Дріжджі «живі» – 30 г
  • Цукор – 200 г
  • Молоко – 500 мл
  • Яйце – 3 шт.
  • Яйце (жовтки) – 4 шт.
  • Родзинки за смаком
  • Шафран за смаком
  • Цукати за смаком
  • Мигдаль (мелений) за смаком
  • Кардамон (мелений) за смаком
  • Сіль за смаком

Приготування: 

  1. Для опари розводимо дріжджі невеликою кількістю теплого молока, додаємо столову ложку цукру, 500 г борошна і ставимо в тепле місце на 3–6 годин.
  2. Коли опара підніметься і почне осідати, додаємо інші інгредієнти і добре вимішуємо. Ставимо тісто в тепло. Коли воно збільшиться в об’ємі утричі, знову вимішуємо тісто і розкладаємо в змащені маслом і посипані сухарями формочки, заповнюючи їх тістом на третину об’єму.
  3. Формочки з тістом знову залишаємо в теплому місці. Коли тісто заповнить практично весь об’єм, змащуємо його яйцем, посипаємо мигдалем і цукатами та ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до готовності.
  4. Готову паску прикрашаємо цукровою глазур’ю, цукатами і т. д.

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