Танець робить мене людиною: інтерв’ю з актрисою «Ніщо не трапляється двічі» Анастасією Скібунович

Уже в понеділок, 30 березня, ми побачимо довгоочікуване продовження «Ніщо не трапляється двічі». У нових епізодах з’явиться героїня Філомена, яку зіграла чарівна актриса Анастасія Скібунович. Про свою героїню і вражаючою схожість з реальним життям Анастасія розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для STB.UA.

У продовженні «Ніщо не трапляється двічі» ваш персонаж – новий. Розкажіть детальніше.

Мій персонаж – острів’янка, чилійка, танцівниця, вчителька Каті, і їй подобається Огнєв. Також у моєї героїні є своя драматична доля. Вона шляхом особистих страждань все кинула, поїхала в Сантьяго і почала там, на острові, шукати своє жіноче щастя. За сценарієм я буду танцювати для одного чоловіка. Для Огнєва чи ні – побачите.

Розкажіть про найскладніший знімальний день.

Був один складний день в плані проживання і переживань. Коли ти кохаєш людину, ти маєш мрії і плани, але, на жаль, вони виявляються не взаємні.

Як ви емоційно розряджаєтеся після важких зйомок?

Ви знаєте, мені не потрібно багато готуватися. Коли ти в ролі перебуваєш завжди – а я намагаюся так робити, навіть коли не граю сцену – то думаєш, як персонаж, говориш, як вона. Тому особливого виходу з ролі і немає. Є хіба що якийсь тягар. Але я старалася і в повсякденному житті думати так само, як і Філомена. Ми з нею дуже схожі. У мене не було якогось різкого виходу з ролі.

А у чому полягає ваша схожість з героїнею?

У мене теж була своя академія театрального і танцювального мистецтва в Монте-Карло. Я вела діток, викладала їм танці, я – колишня солістка ризького «Тодес». Я сама з танцювальним минулим. Саме через танець я розкриваю якісь свої страждання, біль і т. д. Танець робить мене людиною. Він мені дає можливість розкрити свої переживання, як і у Філомени. Він її в якому плані рятує, воскрешає, але і стискає і робить їй боляче. До того ж, і у мене південна кров. Не чилійська, але все ж. У мене повне змішання крові. Є якісь схожі риси з її характером, темпераментом. А на зйомках в Анталії я відчувала себе вдома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Як вам початок історії «Ніщо не трапляється двічі»?

Хочу сказати, що для мене ролі Маші і Огнєва – найсильніші і зворушливі. І не тому, що я зараз з ними працюю, а тому, що сама по собі ця історія кохання часто буває і в житті. Ось вона просто є і все. Якщо говорити про кохання Маші і Огнєва, то мені б дуже хотілося, щоб таке було і в реальному житті. Щоб у людей взаємна любов незважаючи ні на що була і жила скрізь: на небесах і на землі.

Не пропустіть довгоочікуване продовження «Ніщо не трапляється двічі» вже 30 березня о 20:00 на телеканалі СТБ!

Джерело фото і відео: Instagram – nastiatra_sk

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