26 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 38 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Борису. Останнім часом його дружина постійно говорила про те, що її скоро поглине темрява. А через кілька днів вона пропала разом із сином… Детальніше читайте в матеріалі.

Тридцятирічний Борис Пронь ‒ науковий співробітник дослідницького інституту ‒ не був людиною забобонною і не дуже звертав увагу на розповіді дружини Алли про її жахливих передчуттях. Але коли після двох днів безрезультатних пошуків і звернення до поліції не виявив жодних слідів дружини і сина Михайла, вирішив звернутися до бабусі Люби за порадою.

Сліпа розповіла Борису, що його дружина жива і що її ніхто не викрадав, але ось його сина, Мишка, викрали. Борис не знаходив собі місця, невже він не зможе врятувати свою сім’ю? У розпачі він вирішив виконати прохання дружини ‒ окропити дорогоцінний перстень кров’ю і в повний місяць закопати його в парку… Саме так, за словами його благовірної, можна вберегти її і сина від темряви…

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Video: «Сліпа» 38 серія: Чи існує інший світ? Сліпа: в 38 серії ви дізналися, чи існує інший світ. Як допомогла чоловікові Сліпа в 38 серії від 26.03.2020

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