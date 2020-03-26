Сьогодні, 26 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 37 і 38 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це розповідь про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 37 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Олена. Нещодавно до неї почав залицятися Віктор, який дуже нагадував їй покійного чоловіка. Жінка навіть подумала, що Віктор ‒ його реінкарнація.

У 38 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернувся Борис. Останнім часом його дружина постійно говорила про те, що її скоро поглине темрява. А через кілька днів вона зникла разом із сином…

Дізнайтеся всі подробиці в 37 і 38 серіях серіалу «Сліпа» від 26.03.2020

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 37 і 38 серії від 26.03.2020 Сліпа - 37 і 38 серії на сайті СТБ вже 26.03.2020. Про що сюжет 37 і 38 серії фільму Сліпа, читайте в анонсі

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