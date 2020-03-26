Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Сліпа» 37 серія: Чи буває реінкарнація душі

26.03.2020

26 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 37 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Олені. Нещодавно до жінки почав залицятися молодий парубок Віктор, який дуже нагадував їй покійного чоловіка. Жінка навіть подумала, що Віктор його реінкарнація. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

45-річна Олена після смерті коханого чоловіка 25 років тому навіть не сподівалася знайти особисте щастя і не прагнула цього. Але нещодавно до жінки почав залицятися  молодий хлопець ‒ Віктор. Він дуже нагадував Олені покійного чоловіка. Хлопець дарував їй точно такі ж подарунки, як і покійний чоловік, говорив ті ж слова, знав про її звички… І народився Віктор на 41-й день після смерті чоловіка.

Подруга Олени Галя жартома сказала, що Віктор ‒ реінкарнація її покійного чоловіка. Вчинки Віктора і слова подруги породили в її душі надію, що покійний чоловік повернувся до неї таким дивним чином. Підтвердити або розвіяти сумніви жінки могла тільки бабуся Люба.

Однак Сліпа розповіла Олені, що Віктор ‒ зовсім не втілення її чоловіка, а звичайний шарлатан. Чи повірить Олена словами бабусі Люби або погодиться вийти за Віктора заміж (молодий чоловік зробив їй пропозицію)? Дивитися всі дані в 37 серії.

Більше на тему: Що не можна дарувати жінці

Video: «Сліпа» 37 серія: Чи буває реінкарнація душі

Сліпа: в 37 серії ви дізналися, чи існує реінкарнація душі. Як допомогла жінці Сліпа в 37 серії від 26.03.2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить