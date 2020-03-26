26 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 37 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Олені. Нещодавно до жінки почав залицятися молодий парубок Віктор, який дуже нагадував їй покійного чоловіка. Жінка навіть подумала, що Віктор ‒ його реінкарнація. Детальніше читайте в матеріалі.

45-річна Олена після смерті коханого чоловіка 25 років тому навіть не сподівалася знайти особисте щастя і не прагнула цього. Але нещодавно до жінки почав залицятися молодий хлопець ‒ Віктор. Він дуже нагадував Олені покійного чоловіка. Хлопець дарував їй точно такі ж подарунки, як і покійний чоловік, говорив ті ж слова, знав про її звички… І народився Віктор на 41-й день після смерті чоловіка.

Подруга Олени Галя жартома сказала, що Віктор ‒ реінкарнація її покійного чоловіка. Вчинки Віктора і слова подруги породили в її душі надію, що покійний чоловік повернувся до неї таким дивним чином. Підтвердити або розвіяти сумніви жінки могла тільки бабуся Люба.

Однак Сліпа розповіла Олені, що Віктор ‒ зовсім не втілення її чоловіка, а звичайний шарлатан. Чи повірить Олена словами бабусі Люби або погодиться вийти за Віктора заміж (молодий чоловік зробив їй пропозицію)? Дивитися всі дані в 37 серії.

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Video: «Сліпа» 37 серія: Чи буває реінкарнація душі Сліпа: в 37 серії ви дізналися, чи існує реінкарнація душі. Як допомогла жінці Сліпа в 37 серії від 26.03.2020

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