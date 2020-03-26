Підбірка найцікавіших фото зі зйомок «У кожного свій обман»

Що тільки не відбувалося на знімальному майданчику нового серіалу «У кожного свій обман». Ми вже розповідали, які курйозні ситуації сталися в самому розпалі знімального процесу. Зараз пропонуємо вам зануритися в телевізійну атмосферу і на кілька хвилин стати маленькою частиною знімальної команди «У кожного свій обман» (виробництво IVORY films).

Серіал, який обов’язково вас затягне цієї весни, зацікавлює навіть назвою – «У кожного свій обман». 6 квітня о 20:00 ми побачимо прем’єру 12-серійної мелодрами, яку зняв відомий український режисер Анатолій Матешко.

Як він сам сказав в інтерв’ю читачам телеканалу СТБ, він змусить всіх дивитися серіал «У кожного свій обман».

«А як же?! У нас такі класні актори, у нас буде хороша музика, у нас приголомшлива, захоплююча історія!»

Якщо говорити про курйозні ситуації, то Анатолій Матешко не приховує, що під час зйомок їх було дуже багато. Наприклад, оператор мало не потонув у басейні:

«Нещодавно про нас приїхали знімати репортаж, і оператор під час роботи впав… В басейн! Але він впав таким чином, що сам пішов під воду, а камера залишилася нагорі. І він, по-моєму, зараз знімає мене (посміхається. – Прим. Ред.)».

Якщо пильно подивитися на фото зі зйомок серіалу, можна відразу зрозуміти, що процес був дійснокрутим! Сотні людей в команді, емоційні актори і… Віскі в кадрі!

Фото – IVORY films

Нагадуємо, що прем’єра 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» відбудеться 6 квітня о 20:00!

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