Уже сьогодні, 26 березня, о 20:00 ми побачимо 15 і 16 серії драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі». Крайні епізоди перед прем’єрними серіями нагадають нам, чим закінчилася перша частина фільму. Чого чекати глядачам від 15 і 16 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 15 і 16 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся:

Маша прилітає до Грузії і дізнається, що Огнев кохав її маму Катю. Красуня Алла їде в Іспанію на запрошення маловідомого модельного агентства. Але її підставляють: завозять у якийсь будинок, де повно чоловіків.

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Аллочка зустрічається зі своєю рідною мамою Раїсою в Йорданії, яка сидить у в’язниці за вбивство. Маша залишається в Батумі, зізнається Борису, що вагітна від Огнєва. Через декілька років Маша не втрачає надії знайти свою старшу доньку, яку викрав Вадим Огнєв. І на кадрах випадкової аматорської плівки, знятої десь за кордоном, вона бачить Огнєва з маленькою дівчинкою.

Детальніше дивіться в 15 і 16 серіях «Ніщо не трапляється двічі» від 26.03.2020. Та не пропустіть прем’єру продовження багатосерійного фільму вже у понеділок, 30 березня!

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