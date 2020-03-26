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Максим Чмерковський проводить онлайн-уроки з танців під час карантину

26.03.2020

Зараз увесь світ перейшов на дистанційну роботу і дотримується правил самоізоляції. В Америці також діє суворий карантин. Холостяк першого сезону Максим Чмерковський вирішив провести онлайн-уроки з танців і закликати усіх залишатися вдома. І щоб ізолюватися було куди цікавіше, Максим публікує навчальні відео сальси і самби в YouTube.

Танці — це не тільки чудовий спосіб розважитися, але і можливість зайнятися своєю фізичною формою. Чмерковські запустили танцювальний марафон у YouTube. Всі бажаючі можуть навчатися танцю як у режимі реального часу, так і в будь-який інший час, переглядаючи збережений ефір.

Більше на тему: #ЗалишайсяВдома: проведи карантин разом із зірками СТБ

Кожен день Макс зі своїм братом показують основні рухи з різних стилів. Так, перший урок — сальса, другий — самба. Приєднуйтесь до танцювального марафону, проводьте карантин з користю, а головне — #залішайсявдома!


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