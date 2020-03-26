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Місячний календар на квітень 2020 року: вдалі дні для будь-яких починань

26.03.2020

Квітень – дуже складний місяць для всіх нас. Потрібно обов’язково знати, коли вдалі дні у квітні 2020 року, щоб не потрапити в халепу і не приймати необдуманих рішень. Читайте в матеріалі місячний календар на квітень 2020 року.

лунный календарь

За місячним календарем у квітні 2020 року циклічна зміна фаз Місяця. 8 квітня настане повний місяць, а ось 23 квітня – новий місяць.

Вдалі дні у квітні 2020 року

У квітні 2020 року не так вже й багато вдалих днів. За календарем місячних днів 8 квітня настане повний місяць, він буде в Терезах. Цей час потрібно присвятити нескладним практичним заняттям. Також можна займатися роботою, яка вимагає ретельного опрацювання деталей.

Найвдаліші дні – це 2, 4-7, 9 і 29 квітня 2020 року. Найбільш сприятливими днями для бізнесу вважаються 4, 6 і 7 квітня. У цей час можна сміливо починати нову справу або будувати плани. А ось решту часу краще утриматися від фінансових вкладень.

Несприятливі дні у квітні 2020

Несприятливих днів у квітні теж не так вже й багато, проте вони можуть гарно зіпсувати вам життя. Запам’ятайте: 1, 10, 12, 18, 19 і 22 квітня не варто починати нові справи. Вони не будуть успішними, а лише принесуть вам розчарування і втрати.

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