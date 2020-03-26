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Гуляш зі свинини: 3 рецепти приготування від учасників «МастерШеф»

26.03.2020

Топ-3 простих рецептів гуляшу зі свинини допоможуть вам здивувати своїх близьких смачною стравою. Секрети приготування свинячого гуляшу в домашніх умовах від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

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Гуляш зі свинини

Інгредієнти:

  • Свинина – 600 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Пшеничне борошно – 1 ст. л.
  • Кетчуп – 3 ст. л.
  • Вода – 1 склянка
  • Рослинна олія – ​​3 ст. л.
  • Чорний перець горошком – 6 шт.
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Сіль за смаком
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Петрушка – 3 пучки

Приготування:

  1. Свинину промити, обсушити і нарізати шматочками. Цибулю дрібно порубати.
  2. У досить глибокій сковороді розігріти олію, викласти шматочки свинини і посмажити на сильному вогні до золотистого кольору (близько 5 хвилин).
  3. Додати до м’яса цибулю, перемішати, зменшити вогонь до середнього і смажити ще 5–7 хвилин.
  4. Посолити і поперчити за смаком, всипати перець горошком, борошно, ретельно перемішати і смажити ще близько 3 хвилин.
  5. Додати кетчуп і добре перемішати.
  6. Додати лавровий лист, додати склянку води кімнатної температури. Дочекавшись, коли вода закипить, накрити кришкою, зменшити вогонь практично до мінімуму і тушкувати 30 хвилин.
  7. Готову страву приправити нарізаною петрушкою.

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Свинячий гуляш у сметанному соусі

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно – 2 ст. л.
  • Свинина – 700 г
  • Сметана 20% – 2 ст. л.
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Сіль – дрібка
  • Подрібнені помідори у власному соку – 3 ст. л.
  • Цибуля – 1 головка
  • Вода – 1 склянка

Приготування:

  1. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити. Додати свинячий гуляш, потім дрібку солі, смажити все хвилин 10.
  2. Додати томати і воду, тушити близько 40 хвилин.
  3. Для соусу до гуляшу додати сметану, перемішати, додати борошно, перемішати і додати перець за смаком.

Гуляш зі свинини з томатом

Інгредієнти:

  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Свинина – 500 г
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Бульйон – 1 склянка
  • Рослинна олія – ​​за смаком
  • Спеції – за смаком

Приготування:

  1. М’ясо промити, промокнути паперовим рушником. Дрібно нарізати поперек волокон шматочками 1х3 см.
  2. На розпечену сковороду налити олію і обсмажити м’ясо на сильному вогні протягом 2–3 хвилин до появи золотистої скоринки. М’яса на сковороді повинно бути стільки, щоб воно лежало в один шар, а між шматочками була невелика відстань.
  3. Цибулю дрібно порізати і додати до м’яса, зменшивши вогонь до середнього.
  4. Після того, як цибуля стане прозорою, розвести в склянці окропу бульйон. Залити м’ясо бульйоном.
  5. Накрити кришкою і залишити тушкуватися на слабкому вогні протягом години.
  6. У міру википання рідини додавати окріп (сирою холодною водою можна зіпсувати смак страви).
  7. За п’ять хвилин до готовності додати спеції (наприклад, зіру, лавровий лист, перець горошком і сіль), томатну пасту і добре перемішати.
  8. Накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.

Смачного!

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