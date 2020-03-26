Гороскоп на 27 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто може отримати підвищення, а кому варто приділити більше уваги дітям? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Ви можете відчувати неуважність і деяку втому. Однак панікувати не варто. Вам потрібен невеликий відпочинок.

Телець

Присвятіть день відпочинку. Подивіться улюблений фільм або почитайте хорошу книгу. Вечір проведіть у тиші.

Близнюки

У вас з’явиться бажання командувати близькими людьми. Однак робити це варто дуже обережно. Інакше сварки не уникнути.

Рак

Ви іноді буваєте занадто прямолінійні. Не варто диктувати близьким свої умови. Шукайте компроміс.

Лев

Ви повністю поглинені роботою. Однак серед величезної кількості завдань вам слід знайти час для своєї родини.

Діва

Цей день зажадає від вас дисципліни, точності і уважності. До своєї мети ви будете просуватися повільно, але зате впевнено.

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Терези

Вам можуть запропонувати підвищення. Однак не поспішайте погоджватися. Гарненько подумайте, чи зможете ви все встигати. Є ризик провалитися.

Скорпіон

На шляху до успіху вам варто подолати деякі перешкоди. Не звертайте увагу на заздрісників. Просто продовжуйте робити свою справу.

Стрілець

Багато справ, запланованих на цей день, пройдуть як по маслу. Однак не поспішайте радіти. До вечора можуть виникнути невеликі труднощі.

Козеріг

Не приймайте поспішних рішень. Гарненько все обміркуйте. І не варто з’ясовувати стосунки з коханою людиною. Це може призвести до розставання.

Водолій

Ви занадто залежите від думки оточуючих. Не намагайтеся робити багато компліментів. Це можуть прийняти за неприкриті лестощі. Порада зірок ‒ залишайтеся собою і будьте щирими.

Риби

У стосунках із коханою людиною є деяка напруга. Це пов’язано з недавнім обманом. Вам варто поговорити по душам і відкрити своє серце.

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