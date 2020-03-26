Даша Трегубова святкує день народження
26.03.2020
Сьогодні, 24 березня, свій день народження святкує фантастична ведуча «Х-фактор»-10 – Даша Трегубова! Редакція STB.UA вітає зі святом і бажає творчих успіхів і досягнення нових кар’єрних висот.
Яскрава і неймовірно талановита Даша Трегубова сьогодні святкує свої 40 років! За останній рік жінці вдалося підкорити нові кар’єрні висоти: стати ведучою легендарного проєкту «Х-фактор», знятися у безлічі фільмів і серіалів і надихнути тисячі людей своїм чудовим читанням!
Редакція STB.UA вітає Дашу з днем народження і бажає нових успіхів у прийдешньому році!
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