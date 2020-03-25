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Спекотний Таїланд, день народження друга Макса та одкровення: яким буде 4 випуск реаліті «Холостяк»-10
Уже в 4 випуску учасниці і головний герой прибудуть до спекотного Таїланду. Цієї п’ятниці, 27 березня, ми станемо свідками нових пристрасних обіймів і поцілунків. Почуття й емоції розпалюються ще більше! Ба більше, Макс запросить на групове побачення трьох абсолютно різних за характером і темпераментом дівчат. Чим закінчиться така зустріч — дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 27 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!
Кожна учасниця мріє про індивідуальне побачення, тому групові зустрічі завжди викликають безліч запитань до головного героя. Але цього разу привід особливий — день народження друга Холостяка. Трьома щасливицями, які розділять свято, стануть: Аліна, Оля і Юля.
«Мій друг — корінний таєць», — повідомить дівчатам Макс дорогою до іменинника. Учасниці відчують величезну відповідальність, адже крім того, що їм потрібно буде підібрати подарунок для винуватця торжества, так ще і справити на нього хороше враження.
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Крім того, Макс запропонує всім учасницям на віллі зробити один з традиційних тайських обрядів — отримання свободи. Щоб звільнитися, тайці спалюють речі, які асоціюються у них із негативними думками і спогадами, і таким чином знаходять легкість. Історії деяких дівчат вразять Холостяка до глибини душі. Учасниці відкриються перед ним з абсолютно іншої сторони.
- Якими одкровеннями поділяться учасниці?
- Яка дівчина буде найщирішою? Чому обряд закінчиться для багатьох сльозами?
- Що ж зроблять дівчата на груповому побаченні: підготують спільний сюрприз або привітають друга Макса окремо?
- Якій учасниці вдасться запам’ятатися іменинникові?
- І чи отримає хтось із них троянду до Церемонії?
Дивіться четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10 вже цієї п’ятниці, 27 березня, о 19:00 на СТБ!
Video: Спекотний Таїланд, день народження друга Макса та одкровення: яким буде 4 випуск реаліті «Холостяк»-10Холостяк 10 сезон 4 випуск здивує спекотним Таїландом. Як відреагує Холостяк Макс Михайлюк на одкровення дивіться анонс 4 випуски Холостяк 2020 від 27.03.2020
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