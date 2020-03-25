Уже з 6 квітня з понеділка по четвер о 20:00 ми побачимо прем’єру 12-серійної мелодрами «У кожного своя брехня» від українського режисера Анатолія Матешко (виробництво IVORY films). У картині зіграли як молоді початківці, так і добре знайомі глядачам зіркові актори. Детальніше про акторів серіалу «У кожного своя брехня» читайте в матеріалі.

Ольга Павловець

40-річна актриса Ольга Павловець може похвалитися великим досвідом: 78 робіт в 78 проєктах! Народилася вона 9 травня 1981 року в акторській сім’ї. Тато – провідний артист ТЮГу Андрій Павловець, а мама – актриса, згодом доцент кафедри мови Академії театральних мистецтв.

Актриса вчилася в школі для музично обдарованих дітей, а за час навчання багато виступала на концертах і різноманітних конкурсах. З 9 років кілька разів на телебаченні виконувала старовинні романси під гітару.

Дмитро Бджола

Відомий естонський актор Дмитро Бджола за свої 35 років знявся в 43 проєктах!

Дмитро закінчив Талліннську гімназію Карьяма. У 2006 році закінчив акторський факультет Школи-студії МХАТ (курс С. Земцова, І. Золотовицького). У 2013 році закінчив заочне відділення режисерського факультету Театрального училища ім. Щукіна (майстерня Л. Е. Хейфеца). У 2006-2008 рр. працював в Талліннському театрі. Зараз актор активно знімається в серіалах і фільмах.

Анастасія Чепелюк

Талановита і незвичайна одеситка народилася 12 листопада 1991 року. У 2013 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (майстерня О. Н. Шаварський). У 2011 році співпрацювала з театральною майстернею Андрія Білоуса «Абетка». У 2012-2014 рр. – актриса Київського театру російської драми ім. Лесі Українки. Закінчила школу акторської майстерності Doors to Hollywood. Посіла друге місце на конкурсі молодих талантів від кіностудії Amedia.

Сергій Радченко

А цього актора глядачі телеканалу СТБ повинні пам’ятати за відомим серіалом «Швабра». Народився Сергій 12 лютого 1980 року в Києві. У 2003 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ). За цей час у Сергія накопичилося 57 акторських робіт в найрізноманітніших проєктах!

Ірина Калашникова

Заслужена артистка України народилася 10 грудня 1958 року. Ірина закінчила Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра за спеціальністю «актриса музичного театру» (курс В. Козьменко-Делінде).

Працювала в Одеському драматичному театрі ім. В. Василька, потім знову Київ – Театр естради (зараз – Київський академічний драматичний Театр на Подолі), Майстерня театрального мистецтва «Сузір’я».

Ігор Рубашкін

Заслужений артист України Ігор Рубашкін народився 18 липня 1978 року в Києві. Сім’я у нього була акторська: батько – Олександр Михайлович Рубашкін, актор Театру на Подолі. Мати – Тетяна Константинова Печенкина, актриса Театру на Подолі. Актрисою була і бабуся Ігоря Рубашкіна. Виріс він в Києві, на Подолі. У 1995 році закінчив середню школу, планував вступати до Політехнічного інституту, однак мама наполягла, щоб його переглянув професор Микола Миколайович Рушковський, у якого вона сама колись вчилася, і який тоді якраз набирав свій курс. За п’ять днів Ігор вивчив потрібну програму і вступив до театрального. Зараз Ігор Рубашкін знімається у відомих українських серіалах, грає в театрах і знімається в кліпах.

Більше на тему: Телеканал СТБ покаже 12-серійну мелодраму «У кожного свій обман»

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