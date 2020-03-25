Найбажаніша прем’єра весни — «Холостяк». Цьогоріч 10 сезон підкорює головний герой — пілот і власник льотної школи в США — Макс Михайлюк. Холостяк встиг полюбитися глядачам і здобув негласний статус «Найкрасивішого» за всі сезони. Випуски реаліті збирають мільйони переглядів, а прем’єра побила рекорд сезону. Ділимося радісними новинами — 2 випуск проєкту «Холостяк»-10 зайняв 3 місце на вкладках «В тренді» YouTube.

6 березня відбулася прем’єра 10 сезону. Макс Михайлюк познайомився з дівчатами і під час вечірки провів свою першу Церемонію троянд. Позаду вже три випуски, а цієї п’ятниці ми побачимо пригоди учасниць і головного героя у спекотному Таїланді.

А тим часом глядачі активно переглядають випуски на платформі YouTube. Так, 2 випуск зайняв 3 місце на вкладках «В тренді».

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