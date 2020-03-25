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Топ-5 серіалів на час карантину від зірки «Ніщо не трапляється двічі» Катерини Тишкевич

25.03.2020

Під час карантину у багатьох з’явилося набагато більше вільного часу. Ідеальним варіантом домашнього проведення часу може стати перегляд цікавих серіалів. Своїми Топ-5 поділилася зірка фільму «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич. Які серіали подивитися на час карантину – дізнаєтеся в матеріалі.

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Чим же зайняти себе на час карантину? Варіантів занять багато: прибирання, домашній спорт, перегляд фільмів і серіалів. З останнім визначитися допомогла актриса багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич. Під’їхала добірка серіалів, які вразили її найбільше за останній час.

«Sex Education» / «Статеве виховання»

Ми дивилися в оригіналі з англійськими субтитрами, та й в російській озвучці він прекрасний. Про життя підлітків, про труднощі в питаннях сексу, про людські відносини і з неймовірно тонким і добрим гумором. Дуже сподобалося так само музичне оформлення серіалу. Всі пісні писалися спеціально під нього, тому дуже чітко відповідають змісту кожної окремої сцени.

«Добрі знамення»

Це серіал про справжню дружбу між ангелом і демоном. Легка сатира на тему релігії з жартами класу люкс і приголомшливими акторськими роботами.

«Батьківщина» / «Homeland»

Персонаж Керрі Меттісон у виконанні Клер Дейнс, закохав мене в себе ще з першого сезону, а зараз вийшов 8-ий! І я все ще щільно на нього підсаджена, уявляєте???

«Утриманки»

У першу чергу підкуповує величезна кількість еротичних сцен, знятих настільки красиво і так достовірно-відверто, і з актрисами таких величин… Що, навіть я, ставлячи себе на місце цих актрис, задумалася, погодилася б я на такий проєкт чи ні…

«Як уникнути покарання за вбивство»

Зараз як раз дивимося вже 6 сезон цього детективного серіалу. Хвацько закручений сюжет, неповторна Віола Девіс у головній ролі. Карантин більш ніж дозволяє зануритися в світ вимислу і пригод.

Не пропустіть нові серії багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» вже 30 березня на телеканалі СТБ!

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