«Сліпа» 36 серія: Про що говорять духи

25 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 35 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Ірині. Нещодавно жінка поховала свого чоловіка. Однак через кілька місяців його дух почав приходити до жінки і намагався щось сказати. Детальніше читайте в матеріалі.

Ірина дуже любила свого чоловіка. Після його смерті жінка важко переживала втрату. Але нещодавно дух її покійного чоловіка почав приходити до неї і намагався щось сказати. Це дуже лякало жінку. Останні три тижні вона майже не спала. Лариса вирішила звернутися до бабусі Люби, щоб та пояснила, що намагається сказати її покійний чоловік.

Сліпа розповіла, що дух Сергія хоче попередити Ірину про нещастя. Його синові загрожує небезпека і він може померти. Жінка дуже переживала, бо її син любив екстремальний спорт. Погане передчуття посилилося, коли Павло отримав травму під час катання на скейті. Чи зуміє Ірина врятувати сина і кому насправді загрожує небезпека? Дивіться всі подробиці в 36 серії.

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