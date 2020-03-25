Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Сліпа» 36 серія: Про що говорять духи

25.03.2020

25 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 35 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Ірині. Нещодавно жінка поховала свого чоловіка. Однак через кілька місяців його дух почав приходити до жінки і намагався щось сказати. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Ірина дуже любила свого чоловіка. Після його смерті жінка важко переживала втрату. Але нещодавно дух її покійного чоловіка почав приходити до неї і намагався щось сказати. Це дуже лякало жінку. Останні три тижні вона майже не спала. Лариса вирішила звернутися до бабусі Люби, щоб та пояснила, що намагається сказати її покійний чоловік.

Сліпа розповіла, що дух Сергія хоче попередити Ірину про нещастя. Його синові загрожує небезпека і він може померти. Жінка дуже переживала, бо її син любив екстремальний спорт. Погане передчуття посилилося, коли Павло отримав травму під час катання на скейті. Чи зуміє Ірина врятувати сина і кому насправді загрожує небезпека? Дивіться всі подробиці в 36 серії.

Більше на тему: Чому не можна носити речі померлих

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить