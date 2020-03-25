Сьогодні, 25 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 35 і 36 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 35 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Лариса. Її наречений несподівано перервав з нею будь-які стосунки і відмовлявся пояснювати причину розставання. Дівчина не могла повірити в те, що її коханий більше нічого до неї не відчуває.

У 36 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Ірина. Нещодавно вона поховала свого коханого чоловіка. Однак через кілька місяців його дух почав приходити до жінки і намагався щось сказати.

Дізнайтеся всі подробиці в 35 і 36 серіях серіалу «Сліпа» від 25.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 35 і 36 серії від 25.03.2020 Сліпа - 35 і 36 серії на сайті СТБ вже 25.03.2020. Про що сюжет 35 і 36 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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