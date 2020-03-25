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«Сліпа» 35 серія: Чому не всім віщим снам потрібно вірити

25.03.2020

25 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 35 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Ларисі. Нещодавно її без жодних пояснень кинув коханий, але ще недавно пара планувала весілля. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

До недавнього часу життя Лариси було безхмарним і повним надій. Вона працювала вихователькою в дитячому садку і чекала із заробітків свого хлопця Ігоря. Молоді люди збирались одружитися. Все змінилося в одну мить ‒ після повернення Ігор скасував весілля і почав уникати Ларису. Найгірше було те, що хлопець нічого не хотів пояснювати. Тому Лариса вирішила звернутися до бабусі Люби.

Сліпа розповіла, що Ігор призначений їй долею і порадила боротися за своє щастя. Однак Лариса була в розпачі, вона запідозрила свою подругу в таємному зв’язку з її коханим і була впевнена, що та вагітна від Ігоря. Чи зуміє Лариса розібратися в цій непростій ситуації і чому насправді Ігор уникав її? Всі подробиці дивіться в 35 серії.

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