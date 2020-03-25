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Великдень у різних країнах: традиції та звичаї святкування
Зовсім скоро настане світле та добре свято Великодня. За традицією українці будуть готувати паски і фарбувати яйця. А як же його відзначають в інших країнах світу і які європейські національні великодні страви – дізнайтеся у матеріалі!
Великдень у Німеччині
Яйця і зайчик – два найпопулярніші символи Великодня у Німеччині. Якщо вірити легенді, всі крашанки на свято несе саме цей пухнастий звір. У давнину, за пасхальними легендами, яйця несли ще й курочки, гуси, качки… Але прудконогий вушастик обскакав усіх своїх конкурентів. У чарівній атмосфері свята діти вірили, що солодкі яйця висиджує зайчик. Батьки не хотіли руйнувати цю дитячу віру в казку. Коли на Великдень діти знаходила смачні гостинці, поруч завжди була фігурка зайчика. І ранок Великодня ставав для дітлахів веселою грою, повною шуму, сміху і веселощів. Щоб і в кожній українській родині перетворити Великдень на захопливу для дітей подію, Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати великодніх зайців з тіста для паски. А також поділилася, як забезпечити вуханів корисними гостинцями – смачними шоколадно-марципановими яйцями.
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«Одна моя подруга вийшла заміж за німця і переїхала жити до Німеччини, – розповідає Тетяна Литвинова. – Пару років тому вона запросила мене на Великдень до себе. Я гостювала у неї цілий тиждень перед цим світлим святом. Наступного року я запросила свою подругу з сім’єю до мене на Великдень. Вона приїхала з чоловіком і дітьми. І мені так хотілося, щоб вони у мене в гостях відчули себе як вдома, що вирішила спекти їм їхніх традиційних великодніх зайчиків. А тут саме паски пекти треба. І я ризикнула – будь що буде. Я спекла зайчиків з того ж тіста, що й паски. Вийшло дуже смачно! А малюків від цих зайчиків не можна було за вуха відтягнути. Для малечі вийшло справжнє дитяче свято. Тож я тепер готую зайчиків щороку разом із пасками. Спеціально для діток».
У Німеччині Великдень – це більш світське свято. Це час відпусток, сімейних зборів, веселих прогулянок і цікавих поїздок. Всі збираються і веселяться. Можливо, тому в Німеччині не прийнято говорити один одному: «Христос воскрес!». У ці дні всі вітаються словами «Веселого Великодня!»
«На Великдень я обов’язково печу 12 пасок, – розповідає Тетяна Литвинова. – Я їх готую за старовинним рецептом, який передавався в нашій родині по жіночій лінії. Цей рецепт мені дістався від моєї бабусі, а їй у свою чергу від її мами. Тісто за цим рецептом виходить дуже ніжним, а самі паски, якщо все зробити правильно і за рецептом, не черствіють дуже довго».
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Німецькі великодні зайці з марципановими яйцями від Тетяни Литвинової
Інгредієнти для тіста:
- молоко – 1 ст.
- борошно – 4 ст.
- дріжджі – 20-30 г
- яйце – 5 шт.
- масло вершкове – 200 г
- сметана або вершки – 100 мл
- цукор – 1,5 ст.
- сіль – щіпка
- сік ¼ лимона
- цедра ¼ апельсина і ¼ лимона
- родзинки – 150 г
- цукати – 100 г
- ваніль
- родзинки і мигдаль для оформлення
Інгредієнти для начинки:
- курага – 100 г
- абрикосове варення – 200 г
- волоські горіхи – 100 г
- шоколад молочний – 100 г
Приготування тіста:
- Потрібно закип’ятіти молоко і домішати до нього трохи борошна. Потім довести тісто до консистенції густої сметани, дати охолонути і додати дріжджі. Візьміть 1 пачку сухих дріжджів або 25 грамів свіжих. Додайте щіпку солі і півсклянки цукру. Перемішайте і залиште тісто підніматися під рушником.
- Тепер збийте 5 білків з 100 грамами цукру. Окремо збийте 5 жовтків зі 100 грамами цукру. Так наше тісто вийде більш повітряним і пишним! «Коли тісто підійде уперше, потрібно домішати збиті яйця в опару, що вже піднялася, – каже Тетяна Литвинова. – Тепер тісто стало рідше, ніж консистенція сметани. Тому ми знову додамо борошна! Головне правило хорошого тіста – при додаванні нових інгредієнтів знову і знову доводити його до консистенції густої сметани. Знову залишаємо тісто підніматися…»
- Розтопіть 200 грамів масла, змішайте його зі сметаною або домашніми вершками до однорідності, потім додайте сік ¼ лимона і подрібнену цедру ¼ апельсина і ¼ лимона. І для аромату – візьміть ще дрібку ванілі. Всю цю ароматну суміш додайте в тісто, яке підійшло вдруге.
- Додайте в тісто вимитий ізюм (150 г), присипаний борошном, і рубані цукати. Додавайте борошно в тісто, поки воно не стане м’яким і повітряним. Знову поставте тісто в тепле місце – підніматися.
- Поки тісто підходить, приготуйте начинку для зайчиків. Дрібно наріжте курагу і волоські горіхи і змішайте з абрикосовим варенням. У деяких зайців потрібно буде покласти шматочки молочного шоколаду: це будуть щасливі призові зайчики – смачна лотерея.
- Коли тісто підійде втретє, візьміть трохи і розкачайте його на дві ковбаски і кожну ковбаску поділіть на десять однакових частин.
- Тепер на посипаному борошном робочому столі розкладіть 10 частин тіста і кожній частині надайте форму кола. Покладіть у кожен отриманий коржик начинку. Тісто склейте і скачайте в кульки.
- Потім зробіть заячі голови. Тісто скачайте ковбаскою і поділіть на 10 рівних частин. Сформуйте кеглі, які зверху потрібно розрізати до середини – так вийдуть заячі вушка. З родзинок робимо очі, а вуса викладаємо з мигдалю.
- Кульки (тулуби) викладіть у паперові формочки для мафінів, мордочки – на деко з пергаментом, змастіть все сумішшю з 1 жовтка та 1 ст. л. молока.
- Випікайте заячі мордочки при 200 градусах 10–12 хвилин, а тулуб зайчика – 15 хвилин.
«Готовим виробам потрібно дати охолонути, – каже Тетяна Литвинова. – І поки заготовки для зайчиків остигають, ви приготуйте марципаново-шоколадні яйця. Діти їх просто обожнюють. До речі, в Німеччині марципан – це традиційне пасхальне частування».
Інгредієнти для марципанових яєць:
- мигдаль – 200 г
- цукор – 200 г
- вода – 1/4 склянки
- шоколад – 100 г
Приготування:
- Бланшуємо мигдаль. Очищаємо. Просушуємо на сковороді. Подрібнюємо його в кухонному комбайні до стану пюре (кашки).
- З цукру і води варимо сироп. Висипаємо в сироп пюре з мигдалю і варимо, помішуючи, 2–3 хвилини на слабкому вогні.
- Марципанова маса готова, викладаємо її на стіл, формуємо невеликі яєчка – як яйця перепілки.
- Тепер розтоплюємо шоколад і глазуруємо наші великодні яйця, вмочуючи в шоколад. Гостинці для зайців готові!
Залишилося додати нашому частуванню остаточний вигляд. Беремо білий шоколад, розтоплений на паровій бані. Голови зайців (з боку шиї) протикаємо зубочистками, змащуємо шоколадом і прикріплюємо до тулуба, кожному зайчику даємо по яєчку.
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Великдень у Франції
Вам здається, що яєчна шкаралупа – це абсолютно непотрібна річ? Не поспішайте її викидати, бо Оля Мартиновська знає, як використовувати яєчні відходи, щоб приготувати вишуканий французький десерт!
З давніх часів яйце вважається символом досконалості і родючості. У Стародавньому Єгипті яйця дарували, коли хотіли побажати хорошого життя. А жителі Київської Русі вірили в цілющі властивості яєчної шкаралупи – жінки і чоловіки носили її в мішечках на шиї, щоб оберігати себе від негараздів. Особливими любителями яєць стали французи. З XVI століття майстри короля готували яйця з сюрпризом, щоб продемонструвати фантазію і гарний смак. Пізніше з’явилися і перші шоколадні яйця. Сьогодні яйце –головний великодній атрибут. Напередодні свята французи готують шоколадні глазуровані яйця, а також кекси у формі яєць. Процес їх приготування забирає не більше півгодини. Такі кекси випікають з начинкою і без, прикрашаючи шкарлупки або залишаючи їх не розфарбованими. Вважається, що той, кому подарують такий солодкий сюрприз, буде щасливий весь рік.
«Цю ідею я привезла із Франції, – розповідає Ольга Мартиновська. – Коли я тільки приїхала в цю країну, всі саме готувалися до Великодня. Так вийшло, що в це світле свято мені довелося працювати. Я була дуже засмучена, сумувала за домівкою, за нашими традиціями та гучним святкуванням у сімейному колі. Але у Франції теж є свої великодні традиції, там прийнято обмінюватися подарунками. І наш шеф-кухар ресторану всім приніс маленькі яєчка – перев’язані стрічкою, дуже красиво оформлені. Було приємно і несподівано. Я його дбайливо принесла додому, поклала на чільне місце. А вранці він запитав: «Ну що, смачне яйце було?». Я ж думала, що це просто сувенір, а виявилося, що він їстівний! Коли повернулася додому, найперше вирішила подивитися на начинку мого подарунка. Смак мене просто підкорив. Рецепт, ясна річ, я у нього випитала. Коли за рік я повернулася до України, пекла паску, залишилося багато яєчної шкаралупи. І тут я згадала про ці французькі сувенірчики. Всі мої рідні, звичайно, були у захваті».
Відвідавши Францію, Ольга Мартиновська вивчила незвичайні великодні традиції. За три дні до Великодня усі дзвони церков замовкають у пам’ять про смерть Ісуса, і ця тиша триває до Великодньої ночі.
Легенда свідчить, що дзвони «йдуть» у Рим, щоб отримати благословення Папи римського. Коли вони повертаються назад, то дуже поспішають, стикаючись один з одним у польоті, та гублять різнокольорові крашанки, які падають у сади, на поля або уздовж лісових доріг. Тому батьки завжди ховають шоколадні яйця в саду або у дворі, а вранці діти з радістю їх шукають.
У кожному місті є своя великодня випічка. В Оверні це великі товсті млинці «pachades», а в Савої –«cavagnats» (плетені кошики, в них кладуть пофарбовані в червоний колір яйця), в Турені – це пряники у вигляді коників.
Французькі яйця від Ольги Мартиновської
Інгредієнти:
- 100 г шоколаду
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 2 яйця
- 80 г цукру
- 125 г борошна
- 3 ст. л. какао-порошку
- кориця – 0,5 ч. л.
- апельсинова цедра – 50 г
- кокосова стружка і натертий шоколад для прикрашання
- стрічки для прикрашання
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- Обережно простроміть верхню частину кожного яйця (можна використовувати штопор). Трохи відігніть краї шкаралупи, щоб розширити отвір приблизно товщиною в мізинець. Обережно потрусіть кожне яйце і вилийте його вміст у миску.
- Промийте всі шкарлупки під проточною водою і замочіть на 30 хвилин в солоній воді. Знову промийте, щоб змити сіль, і просушіть їх на паперовому рушнику протягом 30–40 хвилин.
- Вершкове масло розтопіть у сотейнику, додайте вершки і шоколад і розмішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться.
- Збийте яйця з цукром до повного розчинення цукру.
- Змішайте теплі масло з шоколадом і яйця, додайте борошно, какао, корицю, апельсинову цедру і перемішайте все до отримання однорідної маси. Секрет: якщо не хочете, щоб смак апельсина був сильно виражений, потріть цедру на дрібній терці – кекс матиме ніжнішу консистенцію, але тонкий апельсиновий аромат залишиться.
- Наповніть кондитерський мішок підготовленим тістом і заповніть кожну шкаралупу не більш як на ¾. Секрет: перед тим як наливати тісто в шкаралупу, налийте туди трохи олії та добре покрутіть. Вилийте зайве. Ця хитрість дозволить легко зняти шкаралупу з кексу після випікання.
- Випікати за температури 180 градусів 15–20 хвилин.
- Коли кекси будуть готові, відразу зніміть зайве тісто з гарячих яєць і надайте рівну красиву форму.
- Кекси прикрашаємо кокосовою стружкою і натертим шоколадом, перев’язуємо стрічкою.
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