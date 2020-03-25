Зовсім скоро настане світле та добре свято Великодня. За традицією українці будуть готувати паски і фарбувати яйця. А як же його відзначають в інших країнах світу і які європейські національні великодні страви – дізнайтеся у матеріалі!

Великдень у Німеччині

Яйця і зайчик – два найпопулярніші символи Великодня у Німеччині. Якщо вірити легенді, всі крашанки на свято несе саме цей пухнастий звір. У давнину, за пасхальними легендами, яйця несли ще й курочки, гуси, качки… Але прудконогий вушастик обскакав усіх своїх конкурентів. У чарівній атмосфері свята діти вірили, що солодкі яйця висиджує зайчик. Батьки не хотіли руйнувати цю дитячу віру в казку. Коли на Великдень діти знаходила смачні гостинці, поруч завжди була фігурка зайчика. І ранок Великодня ставав для дітлахів веселою грою, повною шуму, сміху і веселощів. Щоб і в кожній українській родині перетворити Великдень на захопливу для дітей подію, Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати великодніх зайців з тіста для паски. А також поділилася, як забезпечити вуханів корисними гостинцями – смачними шоколадно-марципановими яйцями.

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«Одна моя подруга вийшла заміж за німця і переїхала жити до Німеччини, – розповідає Тетяна Литвинова. – Пару років тому вона запросила мене на Великдень до себе. Я гостювала у неї цілий тиждень перед цим світлим святом. Наступного року я запросила свою подругу з сім’єю до мене на Великдень. Вона приїхала з чоловіком і дітьми. І мені так хотілося, щоб вони у мене в гостях відчули себе як вдома, що вирішила спекти їм їхніх традиційних великодніх зайчиків. А тут саме паски пекти треба. І я ризикнула – будь що буде. Я спекла зайчиків з того ж тіста, що й паски. Вийшло дуже смачно! А малюків від цих зайчиків не можна було за вуха відтягнути. Для малечі вийшло справжнє дитяче свято. Тож я тепер готую зайчиків щороку разом із пасками. Спеціально для діток».

У Німеччині Великдень – це більш світське свято. Це час відпусток, сімейних зборів, веселих прогулянок і цікавих поїздок. Всі збираються і веселяться. Можливо, тому в Німеччині не прийнято говорити один одному: «Христос воскрес!». У ці дні всі вітаються словами «Веселого Великодня!»

«На Великдень я обов’язково печу 12 пасок, – розповідає Тетяна Литвинова. – Я їх готую за старовинним рецептом, який передавався в нашій родині по жіночій лінії. Цей рецепт мені дістався від моєї бабусі, а їй у свою чергу від її мами. Тісто за цим рецептом виходить дуже ніжним, а самі паски, якщо все зробити правильно і за рецептом, не черствіють дуже довго».

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Німецькі великодні зайці з марципановими яйцями від Тетяни Литвинової

Інгредієнти для тіста:

молоко – 1 ст.

борошно – 4 ст.

дріжджі – 20-30 г

яйце – 5 шт.

масло вершкове – 200 г

сметана або вершки – 100 мл

цукор – 1,5 ст.

сіль – щіпка

сік ¼ лимона

цедра ¼ апельсина і ¼ лимона

родзинки – 150 г

цукати – 100 г

ваніль

родзинки і мигдаль для оформлення

Інгредієнти для начинки:

курага – 100 г

абрикосове варення – 200 г

волоські горіхи – 100 г

шоколад молочний – 100 г

Приготування тіста:

Потрібно закип’ятіти молоко і домішати до нього трохи борошна. Потім довести тісто до консистенції густої сметани, дати охолонути і додати дріжджі. Візьміть 1 пачку сухих дріжджів або 25 грамів свіжих. Додайте щіпку солі і півсклянки цукру. Перемішайте і залиште тісто підніматися під рушником. Тепер збийте 5 білків з 100 грамами цукру. Окремо збийте 5 жовтків зі 100 грамами цукру. Так наше тісто вийде більш повітряним і пишним! «Коли тісто підійде уперше, потрібно домішати збиті яйця в опару, що вже піднялася, – каже Тетяна Литвинова. – Тепер тісто стало рідше, ніж консистенція сметани. Тому ми знову додамо борошна! Головне правило хорошого тіста – при додаванні нових інгредієнтів знову і знову доводити його до консистенції густої сметани. Знову залишаємо тісто підніматися…» Розтопіть 200 грамів масла, змішайте його зі сметаною або домашніми вершками до однорідності, потім додайте сік ¼ лимона і подрібнену цедру ¼ апельсина і ¼ лимона. І для аромату – візьміть ще дрібку ванілі. Всю цю ароматну суміш додайте в тісто, яке підійшло вдруге. Додайте в тісто вимитий ізюм (150 г), присипаний борошном, і рубані цукати. Додавайте борошно в тісто, поки воно не стане м’яким і повітряним. Знову поставте тісто в тепле місце – підніматися. Поки тісто підходить, приготуйте начинку для зайчиків. Дрібно наріжте курагу і волоські горіхи і змішайте з абрикосовим варенням. У деяких зайців потрібно буде покласти шматочки молочного шоколаду: це будуть щасливі призові зайчики – смачна лотерея. Коли тісто підійде втретє, візьміть трохи і розкачайте його на дві ковбаски і кожну ковбаску поділіть на десять однакових частин. Тепер на посипаному борошном робочому столі розкладіть 10 частин тіста і кожній частині надайте форму кола. Покладіть у кожен отриманий коржик начинку. Тісто склейте і скачайте в кульки. Потім зробіть заячі голови. Тісто скачайте ковбаскою і поділіть на 10 рівних частин. Сформуйте кеглі, які зверху потрібно розрізати до середини – так вийдуть заячі вушка. З родзинок робимо очі, а вуса викладаємо з мигдалю. Кульки (тулуби) викладіть у паперові формочки для мафінів, мордочки – на деко з пергаментом, змастіть все сумішшю з 1 жовтка та 1 ст. л. молока. Випікайте заячі мордочки при 200 градусах 10–12 хвилин, а тулуб зайчика – 15 хвилин.

«Готовим виробам потрібно дати охолонути, – каже Тетяна Литвинова. – І поки заготовки для зайчиків остигають, ви приготуйте марципаново-шоколадні яйця. Діти їх просто обожнюють. До речі, в Німеччині марципан – це традиційне пасхальне частування».

Інгредієнти для марципанових яєць:

мигдаль – 200 г

цукор – 200 г

вода – 1/4 склянки

шоколад – 100 г

Приготування:

Бланшуємо мигдаль. Очищаємо. Просушуємо на сковороді. Подрібнюємо його в кухонному комбайні до стану пюре (кашки). З цукру і води варимо сироп. Висипаємо в сироп пюре з мигдалю і варимо, помішуючи, 2–3 хвилини на слабкому вогні. Марципанова маса готова, викладаємо її на стіл, формуємо невеликі яєчка – як яйця перепілки. Тепер розтоплюємо шоколад і глазуруємо наші великодні яйця, вмочуючи в шоколад. Гостинці для зайців готові!

Залишилося додати нашому частуванню остаточний вигляд. Беремо білий шоколад, розтоплений на паровій бані. Голови зайців (з боку шиї) протикаємо зубочистками, змащуємо шоколадом і прикріплюємо до тулуба, кожному зайчику даємо по яєчку.

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Великдень у Франції

Вам здається, що яєчна шкаралупа – це абсолютно непотрібна річ? Не поспішайте її викидати, бо Оля Мартиновська знає, як використовувати яєчні відходи, щоб приготувати вишуканий французький десерт!

З давніх часів яйце вважається символом досконалості і родючості. У Стародавньому Єгипті яйця дарували, коли хотіли побажати хорошого життя. А жителі Київської Русі вірили в цілющі властивості яєчної шкаралупи – жінки і чоловіки носили її в мішечках на шиї, щоб оберігати себе від негараздів. Особливими любителями яєць стали французи. З XVI століття майстри короля готували яйця з сюрпризом, щоб продемонструвати фантазію і гарний смак. Пізніше з’явилися і перші шоколадні яйця. Сьогодні яйце –головний великодній атрибут. Напередодні свята французи готують шоколадні глазуровані яйця, а також кекси у формі яєць. Процес їх приготування забирає не більше півгодини. Такі кекси випікають з начинкою і без, прикрашаючи шкарлупки або залишаючи їх не розфарбованими. Вважається, що той, кому подарують такий солодкий сюрприз, буде щасливий весь рік.

«Цю ідею я привезла із Франції, – розповідає Ольга Мартиновська. – Коли я тільки приїхала в цю країну, всі саме готувалися до Великодня. Так вийшло, що в це світле свято мені довелося працювати. Я була дуже засмучена, сумувала за домівкою, за нашими традиціями та гучним святкуванням у сімейному колі. Але у Франції теж є свої великодні традиції, там прийнято обмінюватися подарунками. І наш шеф-кухар ресторану всім приніс маленькі яєчка – перев’язані стрічкою, дуже красиво оформлені. Було приємно і несподівано. Я його дбайливо принесла додому, поклала на чільне місце. А вранці він запитав: «Ну що, смачне яйце було?». Я ж думала, що це просто сувенір, а виявилося, що він їстівний! Коли повернулася додому, найперше вирішила подивитися на начинку мого подарунка. Смак мене просто підкорив. Рецепт, ясна річ, я у нього випитала. Коли за рік я повернулася до України, пекла паску, залишилося багато яєчної шкаралупи. І тут я згадала про ці французькі сувенірчики. Всі мої рідні, звичайно, були у захваті».

Відвідавши Францію, Ольга Мартиновська вивчила незвичайні великодні традиції. За три дні до Великодня усі дзвони церков замовкають у пам’ять про смерть Ісуса, і ця тиша триває до Великодньої ночі.

Легенда свідчить, що дзвони «йдуть» у Рим, щоб отримати благословення Папи римського. Коли вони повертаються назад, то дуже поспішають, стикаючись один з одним у польоті, та гублять різнокольорові крашанки, які падають у сади, на поля або уздовж лісових доріг. Тому батьки завжди ховають шоколадні яйця в саду або у дворі, а вранці діти з радістю їх шукають.

У кожному місті є своя великодня випічка. В Оверні це великі товсті млинці «pachades», а в Савої –«cavagnats» (плетені кошики, в них кладуть пофарбовані в червоний колір яйця), в Турені – це пряники у вигляді коників.

Французькі яйця від Ольги Мартиновської

Інгредієнти:

100 г шоколаду

100 г вершкового масла кімнатної температури

2 яйця

80 г цукру

125 г борошна

3 ст. л. какао-порошку

кориця – 0,5 ч. л.

апельсинова цедра – 50 г

кокосова стружка і натертий шоколад для прикрашання

стрічки для прикрашання

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Обережно простроміть верхню частину кожного яйця (можна використовувати штопор). Трохи відігніть краї шкаралупи, щоб розширити отвір приблизно товщиною в мізинець. Обережно потрусіть кожне яйце і вилийте його вміст у миску. Промийте всі шкарлупки під проточною водою і замочіть на 30 хвилин в солоній воді. Знову промийте, щоб змити сіль, і просушіть їх на паперовому рушнику протягом 30–40 хвилин. Вершкове масло розтопіть у сотейнику, додайте вершки і шоколад і розмішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться. Збийте яйця з цукром до повного розчинення цукру. Змішайте теплі масло з шоколадом і яйця, додайте борошно, какао, корицю, апельсинову цедру і перемішайте все до отримання однорідної маси. Секрет: якщо не хочете, щоб смак апельсина був сильно виражений, потріть цедру на дрібній терці – кекс матиме ніжнішу консистенцію, але тонкий апельсиновий аромат залишиться. Наповніть кондитерський мішок підготовленим тістом і заповніть кожну шкаралупу не більш як на ¾. Секрет: перед тим як наливати тісто в шкаралупу, налийте туди трохи олії та добре покрутіть. Вилийте зайве. Ця хитрість дозволить легко зняти шкаралупу з кексу після випікання. Випікати за температури 180 градусів 15–20 хвилин. Коли кекси будуть готові, відразу зніміть зайве тісто з гарячих яєць і надайте рівну красиву форму. Кекси прикрашаємо кокосовою стружкою і натертим шоколадом, перев’язуємо стрічкою.

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