6 квітня о 20:00 ми побачимо прем’єру 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман». Нову мелодраму зняв відомий український режисер Анатолій Матешко. Ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ талановитий постановник розповів цілу дюжину цікавих історій зі зйомок нового серіалу. Читайте інтерв’ю Анатолія Матешка просто зараз!

Розкажіть про свій серіал. У чому його особливість?

Напевно, ви знаєте такий вислів «У кожного своя правда». Ну, з цим важко сперечатися! Ми подумали: що ми можемо побачити, якщо відкрити питання по-новому, адже у кожного не тільки своя правда, але і своя брехня! Адже якщо придивитися, то у кожної людини є своя брехня, є те, що їй зручно приховувати, або те, що вона не хоче виносити назовні. І якщо уважно придивитися, то можна знайти купу цікавих речей: і смішних, і сумних, і драматичних, і трагічних, на жаль. Це — дуже захоплююча подорож! Ми ось разом із акторами зібралися і подалися у подорож! Нам дуже цікаво!

А чим саме ви керувалися у підборі акторів?

По-перше, своїми симпатіями і смаком. По-друге, існують інтереси, погляди і свої переконання у команди. Тому з приводу акторського складу у нас було колегіальне рішення. По-моєму, ми не помилилися, адже вийшов дуже цікавий склад!

З якими труднощами ви зіткнулися на знімальному майданчику?

Ви знаєте, коли на майданчику виникають труднощі — це завжди класно! Це завжди добре, адже це та сама можливість працювати із сучасною драматургією, а особливі труднощі у нас виникають, коли ми знайомимося із внутрішнім світом персонажів. Це дуже цікаво! Це подорож, занурення всередину і якийсь тренд у світовому серіальному виробництві. І він, на мою думку, дуже затягує. У нього — велика перспектива, можливості, і це цікавіше, ніж дивитися якесь повнометражне кіно. На серіалах зараз сидять мало не всі: люди найрізноманітніших професій, соціальних статусів. І мені здається, що це дуже цікавий шлях.

А які курйозні випадки були на майданчику?

Їх було багато! Нещодавно про нас приїхали знімати репортаж, і оператор під час роботи впав … у басейн! Але він упав таким чином, що сам пішов під воду, а камера залишилася назовні. І він, по-моєму, зараз знімає мене (посміхається. — Прим. ред.).

Ви дозволяєте акторам імпровізувати у кадрі?

Звичайно, дозволяю! Ось зараз ми знімали дуже складну сцену, де двоє чоловіків з’ясовували стосунки. Ви ж знаєте, що це завжди несподівані діалоги і різка драматургія. Має вийти цікаво! Тут кожен ділився своїм досвідом, ми довго розмовляли, поки актори гримувалися, ми тут розводили мізансцену — і з’явився спільний продукт, коли всі ми втрьох знайшли щось спільне. Кожен актор доклав щось своє — і виникло щось третє. Щось зовсім несподіване!

Чи можете ви описати серіал трьома реченнями?

У кожного своя брехня — і це класно! Адже не тільки правда захоплює людину, брехня, по-моєму, набагато цікавіша. Брехня — цікава і драматична, і місцями дуже смішна!

А чому глядачам телеканалу СТБ буде цікаво стежити за цією історією? Чого нам очікувати?

Ми всіх змусимо дивитися цей серіал! (Посміхається. — Прим. ред.). А як же?! У нас такі класні актори, у нас буде хороша музика, у нас приголомшлива, захоплююча історія! Шкода тільки, що я не можу розповісти, яка саме. Спойлерити ще не час, тому чекайте на хороший продукт!

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