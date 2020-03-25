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«Ніщо не трапляється двічі»: що побачать глядачі в 13 і 14 серії від 25.03.2020

25.03.2020

Сьогодні, 25 березня, о 20:00 ми побачимо 13 і 14 серії драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі». До нових прем’єрних серій залишилося вже зовсім небагато! Чого чекати глядачам від 13 і 14 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 13 і 14 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Побегайло, колишній коханець Раїси, бачить на Аллочка сережки, які колись подарував Раї. Він починає цікавитися Аллочкою і підозрює, чия вона дочка. Раїса тим часом в Йорданії. І хоча вона живе в багатому домі, їй не позаздриш.

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Борис приходить до тями після того, як його побив Вадим Огнєв. Він дізнається, що його мама Ірина померла від нападу астми. Борис розповідає Маші про смерть Ірини, дівчина збирається прилетіти в Батумі на похорон. Але Огнєв не хоче відпускати від себе молоду дружину.

Детальніше дивіться в 13 і 14 серіях «Ніщо не трапляється двічі» від 25.03.2020.

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