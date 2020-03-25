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Легкий макіяж 2020: образи зірок СТБ

25.03.2020

У моді 2020 року головну роль грає природність. І макіяжу це правило торкнулося також. Як правильно зробити легкий і модний макіяж в 2020 році? Про це читайте докладно в нашому матеріалі.

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Макіяж без макіяжу

Макіяж без макіяжу ‒ тренд 2020 року, який впевнено зайняв свої позиції і йти не збирається. Для цього виду макіяжу вам знадобляться ніжний напівпрозорий тон, нюдова або прозора помада, легкий, майже непомітний рум’янець, тіні в тон помади або блиску для губ і легка туш, яка подовжить вії. Фішка в тому, щоб оточуючі подумали, що ви й зовсім косметику в руки не брали. А ваша краса ‒ від природи.

Більше на тему: Модний макіяж 2020: головні модні тренди 

макияж 2020

макияж 2020

Рожевий рум’янець

У легкому макіяжі 2020 важливо дотримуватися такого правила: виділяти варто щось одне. Так, у сезоні-2020 в моду повернувся ніжний рум’янець. Його варто наносити на вилиці ближче до скронь. У такому макіяжі треба віддати перевагу легким напівпрозорим тонам. Особливо на повіках. Тут кольору бути не повинно. А ось помада може бути або в тон рум’ян, або трохи темнішою. Головне ‒ не переборщити.

макияж 2020

макияж 2020

Акцент на губи

У легкому денному макіяжі 2020 можна зробити один яскравий акцент. Наприклад, виділити губи. Якщо на повіки нанести нюдові тіні і злегка підфарбувати вії або зробити невеликі стрілки, то на губи можна нанести, наприклад, червону помаду. Так образ вийде дуже чуттєвим і водночас ніжним.

Більше на тему: Денний макіяж 2020

макияж 2020

макияж 2020

Природний макіяж

У денному макіяжі, як ми вже говорили раніше, потрібно робити акцент на щось одне: очі, губи або рум’яна. Так ось, якщо ви хочете підкреслити очі, то вам допоможуть ніжні стрілки й подовжуюча туш. Однак у такому макіяжі потрібно використовувати нюдову або напівпрозору помаду. Такий образ додасть вашим очам виразності.

макияж 2020

Монохромний макіяж

У сезоні-2020 особливе місце займає монохромний макіяж в бежевих тонах. Він виглядає дуже виграшно. Головне правило ‒ усе повинно бути в одному тоні. Тіні, тональна основа, рум’яна й губна помада. Можна вибирати тіні для повік трохи темніші. А ось губи в такому макіяжі можна нафарбувати як матовою помадою, так і прозорим блиском для губ.

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макияж 2020макияж 2020

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