Гороскоп на 26 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день роботі, а хто повинен більше часу проводити з сім’єю? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Ви хочете трохи повалятися в ліжку і нічого не робити. Однак таке щастя вам не світить. На роботі величезна кількість справ, які без вас ніхто не зробить.

Тельці

Ви занадто переживаєте з приводу свого здоров’я. Поки у вас немає причин для паніки. Заспокойтеся.

Близнюки

У вас можуть з’явитися невеликі труднощі на роботі. Однак при правильно розставлених пріоритетах, ви легко впораєтеся з поставленими завданнями.

Раки

У вас можуть різко змінитися пріоритети. Завдяки дару переконання, ви легко переманете конкурентів на свою сторону.

Леви

Вам варто проаналізувати свої плани і зосередити увагу тільки на найголовнішму. Зробіть добре щось одне. Решта ‒ завтра.

Діви

Ви трохи ослабли. Тому постільний режим, чашка гарячого чаю і хороший фільм ‒ те, що зараз найбільш необхідно.

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Терези

Чудовий день. Ви можете укласти дуже вигідну угоду. Однак незважаючи на успіхи, не втрачайте голову. Удача швидкоплинна.

Скорпіони

Вам варто більше часу приділяти сім’ї. Особливо, дітям, якщо вони у вас є. Якщо немає, варто задуматися про те, щоб стати батьками.

Стрільці

Не зовсім вдалий день. Є ризик фінансових втрат. Тому проявить пильність і не робіть зайвих покупок.

Козероги

Проявіть інтерес до хобі своєї другої половинки. Це дозволить уникнути зайвих суперечок і виведе ваші стосунки на новий рівень.

Водолії

Ви повністю розчинилися в родині. Це добре. Однак у бажанні стати ідеальним батьком, головне, не втратити себе.

Риби

Ваші креативні ідеї зведуть із розуму начальство. Не зупиняйтеся на досягнутому. Вперед до нових звершень. Зірки обіцяють надзвичайний успіх.

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