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Гороскоп на 26 березня 2020 року

25.03.2020

Гороскоп на 26 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день роботі, а хто повинен більше часу проводити з сім’єю? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоп 2020

Овни

Ви хочете трохи повалятися в ліжку і нічого не робити. Однак таке щастя вам не світить. На роботі величезна кількість справ, які без вас ніхто не зробить.

Тельці

Ви занадто переживаєте з приводу свого здоров’я. Поки у вас немає причин для паніки. Заспокойтеся.

Близнюки

У вас можуть з’явитися невеликі труднощі на роботі. Однак при правильно розставлених  пріоритетах, ви легко впораєтеся з поставленими завданнями.

Раки

У вас можуть різко змінитися пріоритети. Завдяки дару переконання, ви легко переманете конкурентів на свою сторону.

Леви

Вам варто проаналізувати свої плани і зосередити увагу тільки на найголовнішму. Зробіть добре щось одне. Решта ‒ завтра.

Діви

Ви трохи ослабли. Тому постільний режим, чашка гарячого чаю і хороший фільм ‒ те, що зараз найбільш необхідно.

Більше на тему: Топ-10 порад на кожен день від екстрасенса Хаяла Алекперова

Терези

Чудовий день. Ви можете укласти дуже вигідну угоду. Однак незважаючи на успіхи, не втрачайте голову. Удача швидкоплинна.

Скорпіони

Вам варто більше часу приділяти сім’ї. Особливо, дітям, якщо вони у вас є. Якщо немає, варто задуматися про те, щоб стати батьками.

Стрільці

Не зовсім вдалий день. Є ризик фінансових втрат. Тому проявить пильність і не робіть зайвих покупок.

Козероги

Проявіть інтерес до хобі своєї другої половинки. Це дозволить уникнути зайвих суперечок і виведе ваші стосунки на новий рівень.

Водолії

Ви повністю розчинилися в родині. Це добре. Однак у бажанні стати ідеальним батьком, головне, не втратити себе.

Риби

Ваші креативні ідеї зведуть із розуму начальство. Не зупиняйтеся на досягнутому. Вперед до нових звершень. Зірки обіцяють надзвичайний успіх.

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