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Фатіма Горбенко розповіла про свою сім’ю та незвичайне ім`ня
На телеканалі СТБ вже навесні 2020 ми побачимо нову медичну драму «Акушерка». У головній ролі ми побачимо зірку «Кріпосної» Фатіму Горбенко. Як сім’я Фатіми пов’язана з медициною і хто дав акторці настільки красиве і незвичайне ім’я? Подробиці читайте в матеріалі.
У новій медичній гостросюжетній мелодрамі «Акушерка» актриса Фатіма Горбенко зіграє Тетяну Скворцову – талановитого акушера-гінеколога. За сюжетом, головна героїня самовіддано і фанатично ставитися до своєї професії. А поки глядачі перебувають в очікуванні прем’єри нового серіалу, Фатіма Горбенко розповіла про своє незвичайне ім`я та зв’язок сім’ї з медициною.
«Батьки мого батька – чистокровна татарка з Казані Гульсум Шаріфовна Агаєва та український хірург Мстислав Михайлович Горбенко – після війни, у 1946 році, виїхали з Одеси в Молдову в пошуках кращої долі. У той час там можна було хоч якось вижити. Принаймні, не голодувати. Потім, коли в Україні стало легше, батько – Мстислав Горбенко – повернувся в Одесу, де я народилася. Але тато дуже пишається своїм татарським корінням, тому назвав мене на честь своєї сестри Фатіми», – розповідає актриса.
Не пропустіть вже зовсім скоро на телеканалі СТБ прем’єру нового серіалу «Акушерка»!
Джерело фото: Instagram – fagomsti