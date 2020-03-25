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До та після: учасниця реаліті «Холостяк»-10 Аліна вразила мережу фото до схуднення

25.03.2020

Відома вокалістка шоу «Х-фактор» і віднедавна учасниця романтичного реаліті «Холостяк»-10Аліна — не завжди була такою стрункою, витонченою і впевненою у собі, якою її звик бачити глядач. Дівчина приголомшила мережу своїм фото до схуднення, де виглядає кардинально інакше. Про свою максимальну вагу і схуднення — холостячка розповіла в матеріалі.

Коли Аліні було 20 років, її вага складала 67 кг. Але завдяки правильному харчуванню та спорту дівчині вдалося скинути 13 кг. Зараз її стабільна вага — 53—55 кг.

«Щоб схуднути, я багато займалася спортом, особливо кардіо. Відмовилася від цукру, чіпсів і продуктів швидкого приготування. При цьому пила дуже багато води, — згадує Аліна. — Крім того, перестала їсти після 18:00. Чесно сказати, обмежень було багато. А коли вага стабілізувалася, то потроху почала вживати звичну для себе їжу в невеликій кількості, приділяя увагу тому, як вона приготована».

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Дівчина пишається своїм результатом і вважає схуднення величезним досягненням. Однак зазначає, що різко втрачати вагу — не варто. Для підтримки стрункої фігури досить стежити за харчуванням і регулярно займатися спортом.

«Скільки себе пам’ятаю, я завжди була повненькою. Але все одно впевненою у собі! Тому мушу повторити думку, що впевненість залежить не від того, скільки кілограмів ти важиш, а як ти себе відчуваєш», — посміхаючись, поділилася Аліна.

Як складуться стосунки Макса і дівчини — дізнаємося у нових випусках романтичного реаліті «Холостяк»! Вмикайте телеканал СТБ щоп’ятниці о 19:00 і дивіться 10 сезон на чолі з Максом Михайлюком.

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