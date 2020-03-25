Першою ознакою паніки є хаотичність у вчинках і рухах людей. На жаль, паніка має гірші наслідки, ніж її причина. Експерт ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна докладніше розповіла, як справлятися з панікою і на що себе переключити.

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Сьогодні особливо важливо зберігати холодний розум і здатність об’єктивно оцінювати ситуацію. Люди заражають один одного емоційним напруженням, чим створюють підґрунтя для депресивних станів і навіть психічних відхилень і розладів. Тетяна Ларіна стверджує, що у паніки є і негативні наслідки! Вона відрізняється тим, що психологічне напруження розтягується у часі. Тому варто одній людині впоратися з емоціями, як тут же інші підживлюють його страхи і хвилювання, і людина знову впадає в стан тривоги і паніки. Таким чином, створюється ситуація конформності, коли думка меншості поглинається думкою більшості.

«Давайте дивитися на речі більш оптимістично і реально. На момент перебудови завжди відкриваються нові можливості і перспективи. Будь-яка криза показує, що колишнє стає неактуальним і відживає. З’являються нові можливості для реалізації, розвитку і зростання», — говорить експерт.⠀

Час карантину — це прекрасна можливість приділити час усьому, до чого раніше не могли дістатися руки. Для цього необхідно навчитися себе перемикати. Якщо ви постійно перебуваєте у негативному інформаційному полі — дивитеся або читаєте новини, обговорюєте прочитане зі знайомими і знову потрапляєте в тривогу — це не додасть внутрішнього спокою і стабільності.

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Як справлятися з панікою?

У першу чергу розвивайте в собі критичне мислення, за рахунок якого ви знизите рівень паніки.Також Тетяна Ларіна рекомендує скласти собі план розвитку на дні світових канікул.

Прочитайте книги, на які не знаходили часу. ⠀

Подивіться фільми, на які раніше вас не вистачало.

Ви можете зайнятися генеральним прибиранням вдома і очистити свій простір. Коли ми наводимо порядок у домі, ми наводимо лад у себе в голові.

«Зараз ви маєте прекрасний час, який можете вкладати в себе, дозвольте собі відпочити за цей час і перезавантажитись. Стикаючись із кризовими ситуаціями, розвивайте варіативність, продумайте, як ви можете вийти з тієї чи іншої ситуації. Будьте впевнені, що б не сталося, ви можете впоратися з цією ситуацією і вийти з будь-якої кризи».

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