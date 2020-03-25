Кулінарія – це справжнє мистецтво, яке підкоряється тільки справжнім професіоналам. На телеканалі СТБ повним ходом тривають кулінарні битви «МастерШеф. Професіонали»-2. А поки карантин дозволяє українцям насолодитися домашньою атмосферою, YouTube радує новими рекордами проєкту. Подробиці читайте в матеріалі.

У країні карантин, а на YouTube – нові приємні рекорди. Кожен новий випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 збирає понад 1 млн. переглядів. Сьогодні ж ми з радістю ділимося з вами новиною про те, що 4 випуск посів 5 місце у вкладці «В тренді» на YouTube.

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Ми безмежно вдячні глядачам за таку активність! Більш того, вже цієї суботи о 19:00 відбудеться 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Буде дуже гаряче!

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