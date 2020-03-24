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«Сліпа» 34 серія: Чому не можна мститися
24 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 34 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Євгенії. Нещодавно її хлопець загинув в автокатастрофі і дівчина задумала помститися чоловікові, який збив її коханого… Детальніше читайте в матеріалі.
У Жені був хлопець, Назар. Вони зустрічалися ще з другого курсу інституту. Два місяці тому він загинув під колесами автомобіля молодого бізнесмена, Дмитра Лук’яненко. Женя важко переживала втрату коханого. У суді Дмитра виправдали, і Женя не вірила в його невинність і хотіла помститися йому. Тому вона вирушила до бабусі Люби за допомогою.
Однак Сліпа відмовилася допомагати дівчині, адже та задумала зло. Але Женя все ж вирішила помститися кривдникові. У неї ще не було плану помсти, але пробиті колеса в автомобіля-вбивці змогли б поліпшити їй настрій. Раптово до дівчини підійшов молодий чоловік ‒ власник машини ‒ Дмитро. Саме він і збив її коханого. Однак Діма був дуже милим. Женя вирішила познайомитися з ним ближче, а потім, як тільки з’явиться така можливість, отруїти його.
Чи вдасться дівчині здійснити свій план? Дивіться детальніше в 34 серії.
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