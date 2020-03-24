Сьогодні, 24 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 33 і 34 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 33 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Ірина. Нещодавно її маленькій дочці Софії стало погано. Її забрали до лікарні, проте після обстеження лікарі не знайшли причини поганого самопочуття дівчинки.

У 34 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Євгенія. Нещодавно її хлопець загинув в автокатастрофі. Вона задумала план помсти чоловікові, який був за кермом і збив її коханого…

Дізнайтеся всі подробиці у 33 і 34 серіях серіалу «Сліпа» від 24.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 33 і 34 серії від 24.03.2020 Сліпа - 33 і 34 серії на сайті СТБ вже 24.03.2020. Про що сюжет 33 і 34 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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