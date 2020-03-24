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«Сліпа» 29 серія: До яких катастрофічних наслідків може призвести безневинний обман дитини

24.03.2020

24 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 33 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Ірині. Нещодавно її маленькій дочці Софії стало погано. Її забрали в лікарню, проте лікарі після обстеження не знайшли причини поганого самопочуття. Детальнее читайте в матеріалі.

слепая

Ірина працювала бухгалтером і сама виховувала маленьку доньку Софію. Одного разу, під час прогулянки з дочкою і своїм коханим у парку, малятку раптово стало погано. Софію забрали в лікарню. Обстеження показало, що дитина цілком здорова. Але дівчинка відмовлялася їсти і розмовляти. Ірина дуже переживала за доньку і поїхала до бабусі Люби, про яку чула від сусідки.

Сліпа розповіла, що в поганому самопочутті дочки Ірина винна сама. Це через нервового потрясіння і через брехню. Однак жінка не могла зрозуміти, де вона зробила помилку. Переживання посилилися, коли Ірині подзвонили з лікарні і сказали, що її дочка зникла…

Чи зможе Ірина знайти свою дочку і про яку брехню говорила бабуся Люба? Детальніше дивіться в 33 серії.

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