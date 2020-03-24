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Оксана Байрак змонтувала фінальну серію продовження «Ніщо не трапляється двічі»

24.03.2020

Оксана Байрак порадувала своїх підписників дивовижною новиною – вона змонтувала фінальні серії продовження «Ніщо не трапляється двічі». Про це український режисер написала на своїй сторінці в Instagram. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Нещодавно королева мелодрам Оксана Байрак порадувала своїх підписників в Instagram дивовижною новиною. Український режисер змонтувала фінальну серію продовження багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі».

«Ну, мої дорогі і нетерплячі! Бінго! «Зведена» 8 з восьми нових серій! Я навіть розплакалася! Так шкода розлучатися з героями «Ніщо не трапляється двічі»», – пише Оксана Байрак.

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Глядачі з нетерпінням чекають продовження. Чим же закінчиться історія кохання Маші і Огнєва? А ми нагадуємо, що вже 30 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ ми побачимо 1 серію продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі»!

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