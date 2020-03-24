4 квітня на телеканалі СТБ відбудеться грандіозне повернення проєкту про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Програма виходитиме щосуботи та щонеділі в ранковому слоті 9:30. Ведучі – Надія Матвєєва та Григорій Решетник.

Більше на тему: Шеф-редакторка проєкту «Неймовірна правда про зірок»: В новому сезоні буде ще більше одкровень від зірок

Новий сезон «Неймовірної правди про зірок» відкриватиме таємниці українського шоу-бізнесу і голлівудських знаменитостей. Програма повернеться до ефіру в оновленому форматі – з новою студією і структурою епізодів. У випусках глядачі побачать різнопланові рубрики про зірок, які розкриють селебріті з несподіваних сторін, а також практично документальні фільми про те, що багаті також плачуть».

Керівник проєкту – Дмитро Слободян, шеф-редакторка – Анастасія Дяченко, креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.

Нагадаємо, «Неймовірна правда про зірок» з Григорієм Решетником і Надією Мейхер виходила на СТБ з 2010 по 2014 рік.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: дата виходу в 2020 році Коли Неймовірна правда про зірок виходить в ефір телеканалу СТБ у 2020? Вже відома дата старту шоу Неймовірна правда про зірок на СТБ. Неймовірна правда про зірок: дата виходу нового сезону

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ