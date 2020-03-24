Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Неймовірна правда про зірок»: дата виходу в 2020 році
4 квітня на телеканалі СТБ відбудеться грандіозне повернення проєкту про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Програма виходитиме щосуботи та щонеділі в ранковому слоті 9:30. Ведучі – Надія Матвєєва та Григорій Решетник.
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Новий сезон «Неймовірної правди про зірок» відкриватиме таємниці українського шоу-бізнесу і голлівудських знаменитостей. Програма повернеться до ефіру в оновленому форматі – з новою студією і структурою епізодів. У випусках глядачі побачать різнопланові рубрики про зірок, які розкриють селебріті з несподіваних сторін, а також практично документальні фільми про те, що багаті також плачуть».
Керівник проєкту – Дмитро Слободян, шеф-редакторка – Анастасія Дяченко, креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.
Нагадаємо, «Неймовірна правда про зірок» з Григорієм Решетником і Надією Мейхер виходила на СТБ з 2010 по 2014 рік.