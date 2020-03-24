Красива модна стрижка для справжньої леді ‒ запорука привабливості. Але що в тренді у 2020 році? Які стрижки модні та як не помилитися з вибором? У нашому матеріалі ви знайдете п’ятірку наймодніших жіночих стрижок на волосся середньої довжини. Всі деталі ‒ в матеріалі.

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Стрижка до плечей

Це одна з найбільш універсальних стрижок в 2020 році. У моді ‒ чіткий проділ по центру. Він додасть жіночності та характеру її власниці. Прибрати зайве волосся, додати об’єму та зробити акцент на проділ ‒ ось до чого слід прагнути. Найбільш ідеальна стрижка на середню довжину волосся 2020 ‒ це середній багатошаровий боб з проділом по центру. Але якщо у вас кучеряве волосся, так навіть краще! Адже кучерики теж у тренді в 2020 році.

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У стилі Рейчел

Пам’ятайте культовий серіал «Друзі» і одну з найбільш характерних героїнь ‒ Рейчел Грін? А її зачіску? Так ось, у сезоні 2020 така стрижка стала хітом! Трохи рване волосся, багатошаровість і мінімальна укладка ‒ усі ці нюанси зроблять вас наймоднішою штучкою цього сезону. До речі, створив стрижку Рейчел особистий стиліст Дженніфер Еністон, який заради експерименту використовував замість ножиць бритву.

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Каре

Класичне каре в сезоні 2020 займає одне з ключових місць. Рівні пасма, коротке волосся і трохи об’єму ‒ це все, що вам потрібно. На додаток до образу найсміливіші можуть зробити собі короткий чубчик. Так ви зможете вбити двох зайців одразу. Однак пам’ятайте, така зачіска личить не всім. Тож перш ніж різати своє волосся, проконсультуйтеся зі стилістом.

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Класичний боб

Класичний боб ніколи не вийде з моди. Варіантів тут може бути дуже багато: рівний боб, багатошаровий боб, боб-каре, асиметричний боб! Фантазії є де розгулятися. Але головне правило ‒ це простота укладки. Нехай ваша зачіска буде виглядати так, ніби ви просто висушили волосся. І все. Ніяких тривалих маніпуляцій з укладкою.

Каскад

Для того, щоб досягти максимального обсягу, каскад ‒ ідеальний варіант. У такій стрижці верхні шари волосся завжди трохи коротші за нижні. Однак такий перехід повинен бути дуже плавним і непомітним. Такий тип стрижки підходить як для власниць прямого волосся, так і для тих, у кого кучеряве або хвилясте волосся.

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