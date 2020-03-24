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Місячний календар стрижок на квітень 2020 року від Ярослави Федорової

24.03.2020

Місячний календар стрижок на квітень 2020 року допоможе вибрати правильну дату для відвідування перукаря. Щоб добитися ідеального результату і не пошкодити волосся під час стрижки або фарбування, потрібно враховувати фазу місяця в квітні 2020 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

На карантині кожна жінка хоче вже хоч трохи змінити свою зовнішність: оновити колір волосся або поміняти стрижку. Адже новий образ може позитивно вплинути на життя! Однак навіть у самого вмілого майстра іноді не вдається досягти ідеального кольору або стрижки. І це не завжди його вина, адже відомо, що на якість стрижки і фарбування впливає дата, яку ви вибрали для відвідування салону краси. Тому перед тим, як записатися на стрижку або фарбування волосся, ознайомтеся з місячним календарем. У ньому ви знайдете підказку, яку дату краще вибрати.

Сприятливі дні для стрижки волосся в квітні 2020 року

У квітні 2020 буде не так вже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися і фарбувати волосся в такі дні: 03,05,06,07,11,12,13,14,15,17, 24, 25, 26, 27 квітня.

Несприятливі дні для стрижки волосся в квітні 2020 року

Відмовитися від фарбування волосся, а також нової стрижки слід в такі дні: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 і 30 квітня. Ці дні краще присвятіть своїй родині або просто поваляйеися в ліжку, почитайте книгу і відпочиньте.

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