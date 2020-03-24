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Інтелектуальний тест учасниць «Холостяк»-10: те, що не увійшло в ефір

24.03.2020

Незмінний ведучий Григорій Решетник знає, як розважити дівчат, а також, як вивести їх на емоції. Однак цього разу чоловік вирішив перевірити, наскільки дівчата обізнані та інтелектуальні. А що, як не Instagram, допомагає краще пізнати людину? Як учасниці проєкту «Холостяк»-10 проходили інтелектуальний тест і які таємниці відшукали в соціальних мережах одна одної — дивіться ексклюзивне відео, яке не увійшло в ефір.

Головні міста Мальдів і ОАЕ, чому Стамбул не столиця Туреччини, яка річка Парижа і як називаються поїздки пустелею — усі ці теми піднімалися під час перегляду соціальних мереж дівчат. Ба більше, виявилося, що Віка колись була блондинкою, а Дана робила провокативні фото… у Луврі. Все, що не потрапило в ефір, — дивіться ексклюзивно просто зараз!

Video: Інтелектуальний тест учасниць «Холостяк»-10: те, що не увійшло в ефір

Як учасниці проєкту Холостяк 10 проходили інтелектуальний тест і які таємниці відшукали в соціальних мережах одна одної? Дивіться ексклюзивне відео Холостяк 10

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