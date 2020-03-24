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Денний макіяж: тренди 2020 року

24.03.2020

Невід’ємною частиною образу дівчини завжди є макіяж. Денний макіяж може як прикрасити і завершити ідеальний зовнішній вигляд, так і перекреслити все гарне враження. Як нафарбуватися на роботу, навчання, зустріч з подругами і виглядати добре? Читайте, які тренди в денному макіяжі 2020 року.

макияж 2020

Денний макіяж завжди вимагає від дівчини усвідомлення того, що її мета — це природний і свіжий вигляд. Ніякі «смокі», контуринг та інші експерименти не дозволені в мейк-апі, якщо ви вийдете у світ ще до обіду. Тому перше і основне правило денного макіяжу 2020 року — чим менше, тим краще. Найкращим показником краси є здоровий тон обличчя. Насамперед це стосується тих, хто страждає від синців під очима, і тих, у кого є плями постакне. Звичайно, такі недоліки слід не стільки маскувати, скільки викорінювати за допомогою лікувальної косметики. Тут ваш головний порадник — це ви самі, косметолог або дерматолог.

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Основа денного макіяжу 2020

А тепер повернемося до денному макіяжу, який ви гарантовано захочете зробити після прочитання цієї статті. І почнемо з несподіваного правила на цілий рік, яке точно вас здивує: відкиньте всі щільні  основи, які забивають пори. Ефект запудренного обличчя давно не в моді (а можливо, ніколи там і не був). Використовуйте тон, який має легку текстуру і підходить вашому типу шкіри. Це можуть бути BB-креми, СС-креми або зволожувальний флюїд, який самостійно впорається з вирівнюванням кольору шкіри. Наявність зморщок, родимок або інших особливостей шкіри — це не вирок. У 2020 році варто користуватися косметикою так, щоб вона не змінювала ваші риси обличчя, а їх підкреслювала. «Макіяж без макіяжу» — складно, але можливо. Тому і основа повинна бути максимально простою, легкою і сяючою. Тепер, коли на обличчі тонкий шар основи, саме час перейти до рум’янцю, який також необхідний.

макияж 2020

макияж 2020

Універсальний тон рум’ян, який підійде абсолютно всім, — це тонкий шлейф персикового або світлої троянди. І тут виникає найактуальніше питання: а як же контуринг? Про бронзери, конутринги та інші атрибути макіяжу, здатні змінити риси вашого обличчя, варто забути. Наносьте рум’янець на щоки об’ємним пензликом, який добре розтушує пігмент і створить плавний перехід до тону шкіри.

макияж 2020

макияж 2020

Денний макіяж 2020: очі і губи

Денний макіяж 2020 року не терпить яскравих очей і губ, матових текстур помад і стрілок, які промальовують лінію росту вій. Відкиньте всі обтяжуючі елементи у своїй косметичці. Цього року вам знадобляться освіжаючі відтінки.

макияж 2020

макияж 2020

Тіні можуть бути таких відтінків:

  • Персиковий
  • Перламутровий
  • Колір білої орхідеї
  • Тон кави з молоком
  • Золотистий
  • Нюд

макияж 2020Приємні новини! Туш в денному макіяжі 2020 року необхідна. Однак щоб підкреслити вії і не обтяжувати погляд, спробуйте використовувати коричневий відтінок.

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Губам у 2020 році варто приділити особливу увагу. І не помадами або олівцями. Намагайтеся частіше їх зволожувати і надавати сяйва відтіночним маслом або простим гіалуроновим максимайзером. Блиски, гігієнічні помади і нічні маски стануть найкращим елементом в денному макіяжі. Не допускайте сухості губ!

макияж 2020

макияж 2020

Брови — це також частина макіяжу. Уникайте чітко промальованих ліній, зафарбованих прогалин і всім відомої історії маленької собачки з чорними бровами:

Денний макіяж 2020 року потребує вашої природної краси. Якщо у вас світлі брови, то підведіть їх тушшю для брів на тон темнішою. Якщо ви маєте темні і густі брови — укладіть їх гелем.

макияж 2020

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