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Дмитро Карпачов розповів про найпоширеніші помилки у вихованні дітей

24.03.2020

6 квітня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного сімейного реаліті «Супермама». Ведучий проєкту ‒ Дмитро Карпачов ‒ екслюзивно для STB.UA розповів про те, хто така супермама і чому вихованням дитини повинен займатися батько. Всі подробиці в матеріалі.

супермама

Більше на тему: Стала відома дата старту нового проєкту «Супермама»

Дмитре, як ви вважаєте, хто така супермама? І що потрібно зробити, щоб наблизитися до цієї святої жінки?

Супермама ‒ це щаслива мама. Багато хто плутає поняття «супермама» і «мама, яка вміє все». Адже можна все встигати: готувати, прибирати, прати… Але якщо при цьому жінка нещаслива, то це не має ніякого сенсу. Тож супермама ‒ це щаслива мама. А, як відомо,  у щасливої ​​мами ‒ щаслива дитина.

Які найпоширеніші помилки допускають мами у вихованні дітей?

Це досить широке питання, адже все дуже індивідуально, і кожна мама робить свої помилки… З найпоширенішого ‒ це забувати про те, що мама повинна бути насамперед щасливою, а не правильною. Друга помилка ‒ це забувати, що жінка ‒ не лише мама, а й дружина. Не можна повністю розчинятися в дітях. Мамі потрібно пам’ятати про самореалізацію. Третє ‒ це забувати про те, що дитина в першу чергу ‒ особистість. Не можна за її рахунок реалізовувати свої власні мрії та амбіції. І четверта помилка ‒ нерозуміння того, що вихованню потрібно вчитися. Це те, що вимагає вивчення.

Більше на тему: Марія Бєлая: Проєкт «Супермама» про життя і про кожного з нас

А які книжки з виховання дітей ви можете порекомендувати?

Є дуже багато хороших книжок з виховання дитини. Але я можу порекомендувати свою ‒ «Як дати дитині все без грошей і зв’язків». У ній дуже багато корисної інформації та практичних порад, які полегшать життя матері та допоможуть виховати впевнену в собі і люблячу дитину.

супермама

А яка роль батька у вихованні дітей?

Вихованням дитини повинен займатися тато. Адже виховання ‒ це не поміняти памперс і нагодувати кашею. Виховання ‒ це формування життєвих пріоритетів і цінностей. І утримування дитини в рамках. Діти повинні знати, що можна, а що ‒ ні. Іноді для того, щоб утримати дитину в рамках дозволеного, потрібно проявити жорсткість. Не жорстокість, а жорсткість. І ось такий тато ‒ це нормально. А от жорстка мама ‒ погано.

Яка місія проєкту «Супермама»? Чому він може навчити глядачів?

Правильному ставленню до материнства. Тому що мами стають мамами, часто не розуміючи, що з цим робити. Адже їх ніхто не попереджав, що буде складно. Деякі думають, що ставши мамою, вони будуть пурхати з квітки на квіточку. Багато батьків із часом втрачають себе в намаганні відповідати вимогам родичів або оточуючих. І замість того, щоб піклуватися про своє власне щастя та щастя своєї дитини, вони думають про те, як виглядають в очах оточуючих. В результаті картинка красива, а всередині якось не дуже. Тому я вважаю, що місія проєкту ‒ допомогти та навчити маму знаходити баланс форми та змісту. І повернути розуміння того, що материнство ‒ це не лише важко, а й дуже радісно.

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