Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Антоніна Хижняк показала, як виглядала в дитинстві
Актриса «Спійматі Кайдаша» і нового детективного серіалу «Слід» Антоніна Хижняк вже добре знайома глядачам телеканалу СТБ. Дівчина поділилася милими фотографіями в Instagram. Як виглядала Антоніна Хижняк в дитинстві – дізнаєтеся в матеріалі.
Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства дівчина мріяла стати актрисою і їй це вдалося. Широку популярність дівчина отримала зігравши Мотрю в проєкті «Спіймати Кайдаша». Вже дуже скоро ми побачимо Антоніну в новому детективному серіалі «Слід». А поки, актриса поділилася зворушливими фото, як вона виглядала в дитинстві.
«До розбитих ліктів, колін і «а-я-я-й» секунди 3.. 2..1… Пам’ятаю той день як зараз, шрам на згадку теж є.
P.S. Мамі є чим зайнятись на карантині, прислала мільйон фоток з архівів. Мамуля теж на цих фотках», – пише актриса Антоніна Хижняк під фото.
Не пропустіть прем’єру української адаптації легендарного детективного серіалу «Слід» на телеканалі СТБ!