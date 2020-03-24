Актриса «Спійматі Кайдаша» і нового детективного серіалу «Слід» Антоніна Хижняк вже добре знайома глядачам телеканалу СТБ. Дівчина поділилася милими фотографіями в Instagram. Як виглядала Антоніна Хижняк в дитинстві – дізнаєтеся в матеріалі.

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства дівчина мріяла стати актрисою і їй це вдалося. Широку популярність дівчина отримала зігравши Мотрю в проєкті «Спіймати Кайдаша». Вже дуже скоро ми побачимо Антоніну в новому детективному серіалі «Слід». А поки, актриса поділилася зворушливими фото, як вона виглядала в дитинстві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«До розбитих ліктів, колін і «а-я-я-й» секунди 3.. 2..1… Пам’ятаю той день як зараз, шрам на згадку теж є.

P.S. Мамі є чим зайнятись на карантині, прислала мільйон фоток з архівів. Мамуля теж на цих фотках», – пише актриса Антоніна Хижняк під фото.

Не пропустіть прем’єру української адаптації легендарного детективного серіалу «Слід» на телеканалі СТБ!

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