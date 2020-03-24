Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Акушерка»: дата старту нового серіалу на СТБ
Вже цієї весни на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійної медичної драми. Серіал «Акушерка» є адаптацією адаптацією американського фільму «Акушерки» (2001 року). У чому особливість нової картини і чим зачепить нас історія? Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.
«Акушерка» – це нова медична гостросюжетна мелодрама над виробництвом якої працює команда StarLight Production. Генеральним продюсером проекту виступила директор серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тимкін. Глядачі в 12 серіях побачать далеко не ідеальну картинку періоду очікування дітей і щастя материнства. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний обсяг всіляких емоцій, почуттів і відкриттів.
Не пропустіть прем’єру «Акушерки» вже зовсім скоро на телеканалі СТБ!