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10 учасників, які точно поїдуть на Євробачення-2021
Після безпрецедентного скасування Євробачення кілька мовників оголосили, що в 2021 році вони відправлять на конкурс тих же артистів, яких вони обрали для Роттердама 2020. Ці 10 виконавців братимуть участь в конкурсі в наступному році з абсолютно новими піснями.
У середу, 18 березня, організаторам конкурсу з жалем довелося оголосити про скасування Євробачення через невизначеність, викликану поширенням COVID-19 по всій Європі, і обмежень, введених урядами країн-учасниць.
Після скасування такі країни оголосили, що в 2021 році вони будуть представлені артистами, обраними на цей рік: Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Грузія, Греція, Ізраїль, Іспанія, Швейцарія, Нідерланди та Україна.
З урахуванням надзвичайної ситуації, коли 10 артистів для Євробачення-2021 вже відібрані в березні, більш ніж за рік до проведення конкурсу, національний відбірковий сезон 2021 року буде сильно відрізнятися від попередніх років.
Артисти, які братимуть участь в конкурсі Євробачення-2021:
- Азербайджан – Efendi
- Бельгія – Hooverphonic
- Болгарія – VICTORIA
- Грузія – Tornike Kipiani
- Греція – Stefania
- Ізраїль – Eden Alene
- Іспанія – Blas Cantó
- Швейцарія – Gjon’s Tears
- Нідерланди – Jeangu Macrooy
- Україна – Go_A