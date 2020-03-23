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Зоряна Скалецька руйнує міфи: Чи є лікування або вакцина від COVID-19?

23.03.2020

У спеціальній рубриці програми «Вікна-новини» на СТБ ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька продовжує ділитися актуальною інформацією про коронавірус, а також розвіювати існуючі міфи. У черговому сюжеті йшлося про те, чи є ліки або вакцина від COVID-19.

Увесь світ зараз б’ється над створенням вакцини. Це вимагає і часу, і грошей, і тривалих досліджень. Тому сподіватися, що скоро з’являться ліки від коронавірусу не варто. Важливо пам’ятати, що жоден препарат зараз не вбереже від вірусу, в тому числі і народна медицина. Тільки карантин і особиста гігієна, підкреслює ексміністерка охорони здоров’я.

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«За останні тижні я, як, напевно, і ви, багато бачила рекламних матеріалів і порад, як же краще вберегтися від вірусу. Навіть деякі політики рекомендували певні препарати, які нібито допоможуть уникнути інфекції або вилікувати її. У мене на це є дві відповіді. Перша: на вас просто хочуть заробити. Друга: де і що б ви не прочитали або побачили — ліків, вакцини від COVID-19 не існує. Як і будь-яких профілактичних препаратів», — стверджує Зоряна Скалецька.

Основа медичної системи всіх провідних країн світу — це доказова медицина. Доказова — означає, що певний препарат або курс лікування пройшли всі необхідні лабораторні дослідження, клінічні тестування і протягом багатьох років довели свою ефективність. Випуск нових ліків на ринок — дуже тривалий і складний процес. Багаторічні наукові дослідження, перевірки на тваринах і тільки потім — дозвіл випробувати новий препарат на людях. Для цього потрібно кілька груп волонтерів, а потім — певний час, щоб оцінити, наскільки препарат ефективний і чи не шкодить він організму людини. Те ж стосується виробництва вакцини від COVID-19, зараз її пошуком займаються понад півсотні фармацевтичних і дослідницьких компаній. Ще майже 20 — працюють над розробкою ліків.

Минулого тижня в США вперше протестували вакцину на людях, але на швидкий результат сподіватися не варто. Зоряна Скалецька зазначає: щоб створити вакцину, потрібно півтора року і близько двох мільярдів доларів тільки для однієї компанії. Навіть якщо процес запуску максимально прискорити, це все одно буде тривати як мінімум рік. Та й то, тільки в разі, якщо випробування будуть успішними. Окреме питання — чи будуть здатні фармацевтичні компанії випустити достатню для всього світу кількість вакцин.

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Усі розрахунки показують, що цю пандемію вже не зупинити. Вакцина, швидше за все, буде корисною вже для стримування нових спалахів у майбутньому. ВООЗ повідомляє, що спеціального лікування або щеплення від коронавірусу поки не існує. Саме тому була оголошена пандемія. Цей новий вірус, ще не вивчений, поширюється швидко, і у нас поки немає від нього ліків, як і профілактичних медикаментів.

«Звичайні противірусні препарати не вбережуть вас від нового коронавірусу. Єдина дієва профілактика поширення епідемії — це своєчасне звернення до лікаря, обмеження контактів, сувора гігієна і зміцнення імунітету. А саме: здоровий сон, повноцінне харчування, фізичні вправи, — пояснює ексміністерка охорони здоров’я. — А ось цибуля, часник, мед, імбир, лимон, сало і горілка від респіраторних інфекцій вас не вбережуть. Тому дбайте про себе і близьких, довіряйте тільки доказовій медицині і, якщо і дослухаєтеся до порад, то тільки ВООЗ і профільного міністерства. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові».


Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

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